La serie Samsung Galaxy Watch4 si aggiorna e si arricchisce di una nuova app

Il team di Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento software per Samsung Galaxy Watch4 per risolvere un bug riscontrato dagli utenti nel sistema di funzionamento dello scorrimento dell’interfaccia attraverso il bordo della cassa sensibile al tocco.

L’update in questione, disponibile anche per Samsung Galaxy Watch4 Classic, migliora anche la stabilità del sistema e, a dire di Zachary Wander, elimina uno strano effetto durante lo scorrimento nel cassetto delle app e introduce una nuova animazione quando viene aperto il cassetto delle applicazioni.

Lo staff di Android Police riporta che tale aggiornamento non risolve il bug relativo alla mancata attivazione della vibrazione per alcune notifiche (come, ad esempio, quelle di Gmail).

L’update ha un “peso” di circa 160 MB e, pertanto, il suo trasferimento dallo smartphone allo smartwatch via Bluetooth sarà un’operazione un po’ più lunga del solito.

PPT Controller sbarca sulla serie Samsung Galaxy Watch4

Il passaggio da Tizen OS a Wear OS ha comportato per Samsung la necessità di portare sulla piattaforma di Google tutte le sue app disponibili nella propria e nelle scorse ore il colosso coreano ha rilasciato per la serie Samsung Galaxy Watch4 l’applicazione PPT Controller.

Si tratta di un’app che chi ha già usato gli smartwatch di Samsung probabilmente conosce e che ora è arrivata anche sul Google Play Store, così da poter essere installata sulla nuova generazione di orologi del produttore coreano.

PPT Controller è un’applicazione che consente di gestire dallo smartwatch le presentazioni in PowerPoint in esecuzione su un computer nelle vicinanze connesso tramite Bluetooth.

Il touchscreen può essere utilizzato per i controlli mentre su Samsung Galaxy Watch4 Classic può essere usata la lunetta per la gestione della presentazione.

PPT Controller può essere scaricata e installata attraverso il Google Play Store sfruttando il seguente badge:

