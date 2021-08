PlayStation 5 arriva in una versione leggermente rivista: ecco cosa cambia

PlayStation 5 è ormai disponibile da diversi mesi, con l’uscita che è avvenuta nel mese di novembre 2020, e Sony ha appena lanciato sul mercato una piccola revisione della console next gen. Gli avvistamenti riguardano per ora l’Australia, dove verrebbero vendute le versioni con codice identificativo CFI-1102A.

PlayStation 5 in vendita in un nuovo modello revisionato: ecco cosa cambia

Purtroppo sono ancora tantissimi i giocatori a non essere ancora riusciti a portarsi a casa una PS5 visti i problemi di produzione e disponibilità. La domanda supera semplicemente l’offerta, e quindi l’acquisto risulta difficoltoso tra “lotterie”, code virtuali, vendite esclusivamente online e bagarini che se ne approfittano rivendendo a prezzi esorbitanti.

Con il passare dei mesi la situazione dovrebbe tornare lentamente alla normalità (speriamo), ma nel frattempo possiamo scoprire quali cambiamenti ha introdotto Sony con la nuova versione di PlayStation 5, avvistata in vendita in Australia. In base a quanto riportato da Press Start, le differenze rispetto alla console in vendita finora sono poche e naturalmente (questo era scontato) non riguardano in alcun modo le prestazioni offerte.

Troviamo una nuova vite per il posizionamento sulla base, che ora può essere aggiustata a mano e senza richiedere l’utilizzo di un cacciavite, e un peso che dovrebbe risultare inferiore. Quest’ultimo punto è ancora da confermare, ma sembra che la revisione di PS5 possa risultare ben 300 grammi più leggera rispetto alla prima versione lanciata a novembre.

Per ora Sony non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo questa revisione di PlayStation 5, ma ci aspettiamo maggiori dettagli nei prossimi giorni. Se siete interessati ad acquistare una PS5, sappiate che MediaWorld ha annunciato l’arrivo di nuove scorte per i prossimi giorni (Digital il 25 e Standard il 26 agosto intorno alle 15): tenete d’occhio il sito https://games.mediaworld.it per non perdervi l’opportunità.

