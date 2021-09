Il monopattino elettrico Nibility N1 è in offerta lampo con questo codice sconto

I monopattini elettrici stanno prendendo sempre più piede nelle nostre città, favoriti anche da prezzi in costante calo. Oggi TomTop vi offre una splendida opportunità per acquistare il monopattino elettrico Niubility N1 a un prezzo favoloso, grazie anche a un codice sconto davvero interessante.

Niubility N1, semplice ma efficace

Chi l’ha detto che per acquistare un monopattino elettrico servano cifre esagerate? L’offerta odierna di TomTop è davvero imperdibile e riguarda Niubility N1, un dispositivo decisamente interessante per le caratteristiche tecniche e per le qualità costruttive. Dotato di un motore elettrico in grado di erogare una potenza massima di 250 watt, in linea dunque con le normative vigenti, il monopattino permette di raggiungere una velocità massima di ben 25 Km/h, nel pieno rispetto dell’attuale codice della strada.

Nella media di questa tipologia di prodotti anche l’autonomia, che raggiunge i 25 Km, un risultato più che sufficiente per muoversi liberamente in città senza temere di rimanere a piedi. La ricarica richiede inoltre meno di 4 ore, per avere la batteria sempre piena anche al termine di una giornata di lavoro. E per chi utilizza il monopattino solo per alcuni tragitti, c’è la possibilità di richiuderlo in appena tre secondi, per portarlo sui mezzi pubblici o nel bagagliaio della propria auto.

Niubility N1 pesa circa 12 Kg, risultando quindi semplicemente trasportabile, e può ospitare guidatori fino a 120 Kg, a testimonianza della sua incredibile qualità costruttiva. Il manubrio può essere regolato in altezza per adattarsi anche a persone di bassa statura e gli pneumatici da 8,5 pollici garantiscono un buon comfort di marcia in qualsiasi situazione.

Sono presenti sia un faro anteriore che uno posteriore, e sulla ruota posteriore è montato un freno a disco per garantire spazi di frenata ridotti e una elevata sicurezza. Il motore da 250 watt permette inoltre al monopattino di superare pendenze fino a 15 gradi, per spostarsi sempre in maniera agevole tra i saliscendi cittadini o della prima periferia.

TomTop regala inoltre agli acquirenti una pompa elettrica perfetta per tenere alla giusta pressione le ruote del monopattino, ma anche quelle di bici, moto e automobili. Potete acquistare Niubility N1 su TomTop a 186,99 euro utilizzando il codice TTRSYNT. Il prezzo include le spese di spedizione e l’IVA. Niente dazi doganali invece, visto che la spedizione avverrà dai magazzini europei.

Informazione Pubblicitaria