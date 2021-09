Il brand store Aqara sbarca su Amazon.fr, con prodotti disponibili in Italia

Aqara, azienda fornitrice di prodotti per la smart home, annuncia un’espansione che le consente di sbarcare con un proprio brand store su Amazon. Il negozio online debutta oggi, 9 settembre 2021, su Amazon.fr, ma permette l’acquisto anche da parte degli utenti italiani.

Il brand store Aqara approda su Amazon.fr: come acquistare i prodotti dall’Italia in sconto

Il lancio del negozio Aqara su Amazon.fr porta al debutto di diversi nuovi prodotti sul mercato europeo, tra hub per la smart home, videocamere di sicurezza, sensori intelligenti, switch wireless e così via. Il brand sta acquisendo sempre maggiore popolarità sul suolo del Vecchio Continente (alcuni suoi prodotti sono già disponibili anche su Amazon.it), e potrebbe essere l’occasione giusta per poter migliorare la vostra smart home sfruttando l’account Amazon esistente.

La gamma di prodotti Aqara a disposizione su Amazon.fr comprende:

Tutti risultano compatibili con i principali ecosistemi per la smart home, come Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Assistant. Per celebrare l’apertura del suo brand store su Amazon.fr, Aqara lancia uno sconto del 10% valido per tutti gli acquisti fino al 12 settembre 2021: basta inserire il coupon AMAZONFRPR all’interno del carrello.

Come si acquista su Amazon.fr? È semplicissimo, visto che si può utilizzare lo stesso account del sito italiano, anche se purtroppo non è possibile sfruttare i vantaggi dell’abbonamento Prime e potrebbero esserci dei piccoli supplementi nei costi di spedizione. Non servirà nemmeno masticare un po’ di francese, visto che se siete soliti acquistare su Amazon la procedura dovrebbe suonarvi molto familiare (in caso contrario potreste sempre affidarvi a un traduttore): inoltre potete seguire i link qui sopra per arrivare direttamente alle pagine dei prodotti. Per tutti i dettagli su come acquistare sui siti esteri di Amazon avete anche a disposizione il nostro approfondimento.

Visita il brand store di Aqara su Amazon.fr

