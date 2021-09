HONOR Earbuds 2 Lite ufficiali in Italia con ANC e promozione di lancio

Debuttano in Italia oggi, 9 settembre 2021, le nuove cuffie true wireless HONOR Earbuds 2 Lite e lo fanno sullo store ufficiale del brand cinese e con una promozione di lancio che le rende ancora più interessanti.

Con queste nuove cuffie senza fili, i cui tratti salienti possono essere individuati in: cancellazione attiva del rumore, design ergonomico e prezzo contenuto, HONOR vuole sgomitare per ritagliarsi un posto in un mercato affollato. Il CEO George Zhao ne ha parlato in questi termini:

«Che si tratti di ascoltare la tua musica preferita durante un allenamento, di effettuare un meeting di lavoro o di riascoltare l’ultima erie TV, gli HONOR Earbuds 2 Lite sono perfetti per ogni scenario, offrendo prestazioni eccellenti e un’esperienza audio coinvolgente. Offrendo miglioramenti nella qualità del suono e nella durata della batteria, l’ultima aggiunta alla nostra gamma di dispositivi wearable dimostra il nostro impegno a fornire prodotti e servizi innovativi ai consumatori di tutto il mondo».

HONOR Earbuds 2 Lite: caratteristiche tecniche e design

Le cuffie HONOR Earbuds 2 Lite dispongono di una batteria da 55 mAh e il produttore ha lavorato sodo per bilanciare prestazioni ed efficienza. Per quanto riguarda l’autonomia, HONOR dichiara fino a 10 ore di musica continua con una singola carica, ma, è bene sottolinearlo, senza cancellazione del rumore attiva. Il totale nelle stesse condizioni, tenendo conto della custodia di ricarica, può arrivare fino ad un massimo di 32 ore. Per le chiamate vocali il dato dichiarato è più basso ma comunque interessante: un totale di 20 ore, custodia di ricarica compresa.

Se ciò non dovesse bastare, grazie alla ricarica rapida, bastano 10 minuti per ricarica fino al 40% e ottenere fino a 4 ore di riproduzione musicale.

Passando ad un’altra caratteristica tecnica rilevante, le cuffie HONOR Earbuds 2 Lite combinano l’isolamento passivo derivante dal design in-ear con la cancellazione attiva del rumore (ANC). L’integrazione di due microfoni al silicio MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) e un’unione di riduzione del rumore delle onde, Deep Neural Network (DNN) e tecnologia Dual Anti-Wind, promettono di rendere le chiamate vocali confortevoli anche mentre si cammina e in condizioni di forte vento.

Visto che le cuffie sono in grado di isolare l’utente dall’ambiente circostante, è molto importante la Awareness Mode, che permette di sentire cosa succede intorno all’utente senza tover togliere le cuffie dalle orecchie. La funzione è attivabile molto semplicemente: basta toccare lo stelo della cuffia per qualche secondo.

Per quanto concerne la parte audio, le cuffie sono dotate di driver dinamici ad alta fedeltà da 10 mm con diaframmi compositi polimerici sensibili. Con le Earbuds 2 Lite, HONOR ha cercato di accontentare un po’ tutti, ricercando un audio equilibrato, ma anche bassi profondi che incontreranno il gusto degli amanti di determinati generi musicali e dei giochi.

Un’altra caratteristica che rende queste cuffie adatte al gaming consiste nel passaggio automatico alla modalità low-latency, che sincronizza audio e video ed evita fastidiosi ritardi. Per il suo utilizzo, HONOR rimarca la necessità di uno smartphone con Magic UI 4.0 o versione successiva. Infine, la connettività è affidata al Bluetooth 5.2.

Come detto, stiamo parlando di cuffie true wireless in ear con l’ormai solito stelo per le varie interazioni. Il produttore dice di aver condotto studi dedicati su migliaia di orecchie e di aver creato numerosi modelli campione, fino ad arrivare ad un design ergonomico e confortevole. Naturalmente, come sempre accade con le cuffie in ear, la confezione di vendita include delle punte in silicone di tre taglie diverse (small, medium e large).

Disponibilità, prezzo e promozione di lancio

Disponibili nei colori Glacier White e Midnight Black sullo store online del produttore, le cuffie HONOR Earbuds 2 Lite hanno un prezzo di listino di 99,90 euro. Fino al 30 settembre sarà attiva la promozione di lancio che permette di acquistarle a 79,90 euro, con spedizione gratuita fino al 15 ottobre usando il coupon AHIHONORFREE. Ecco il link per acquistarle subito:

Acquista HONOR Earbuds 2 Lite a 79,90 euro con spedizione gratuita

Back To School HONOR

Sullo store online di HONOR, fino al 30 settembre 2021, sarà attiva anche la promozione Back To School. Ecco tutte le offerte che comprende:

Leggi anche: Migliori cuffie bluetooth