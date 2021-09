L’introvabile RTX 3060 Ti torna su Amazon: non è l’unica offerta del giorno

Torna disponibile su Amazon una delle schede video più ricercate di sempre, la RTX 3060 Ti. Si tratta di una scheda video introvabile, ha delle ottime prestazioni in relazione al prezzo di listino. Chi segue il mondo dei PC saprà che il prezzo di listino per le schede video non esiste più e quindi anche questo prezzo maggiorato su Amazon può rivelarsi una buona occasione per portarsi a casa una delle schede video più ambite. Attenzione però, non l’unica buona offerta su Amazon.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 8 Settembre 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 8 Settembre 2021

Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell'acquisto, utilizzare l'app ufficiale di Amazon è importante.

MSI NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Gaming X

La RTX 3060 Ti è una scheda video molto potente con ben 4864 Cuda Core, con RT di seconda generazione, architettura Ampere ed un clock in boost per questa MSI di 1.7 GHz. Non mancano quindi le tecnologie di Ray Tracing e DLSS che fanno la differenza in casa NVIDIA. La potenza c’è, la tecnologia pure, peccato costi ancora un po’ tanto oltre il listino ma almeno, se vi serve, è tornata su Amazon.

MSI NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Gaming X a 815 Euro invece di 900 Euro

Samsung TV The Frame 50″ 4K

Una delle migliori smart TV in circolazione, è un capolavoro da parte di Samsung che con la serie The Frame ha alzato lo standard qualitativo. Questa smart TV da 50 pollici in 4K utilizza la tecnologia QLED per essere cromaticamente fedele con la realtà tanto da poter essere scambiata per un vero quadro grazie alle cornici ridotte ed al suo minimalismo, non a caso si chiama The Frame. Questo pezzo d’arte può essere esaltato con la modalità Arte in modo da esaltare l’ambiente domestico quando non in uso oppure può diventare il vero centro totale dell’intrattenimento grazie al sistema operativo completo e pienamente compatibile con tutti i servizi.

Samsung TV The Frame 50″ 4K a 649 Euro invece di 736 Euro su Amazon Italia

Acer Predator Helios 300

Acer Predator Helios 300 ha un design discutibile ma grazie alle sue prestazioni, è possibile perdonare anche la scarsa autonomia. Processore Intel Core i7 10750H, 16 GB di RAM, SSD da 1 TB e una scheda grafica GeForce RTX 3070 sono numeri sulla carta che si traducono in un’esperienza coinvolgente grazie al display da 15.6″ con risoluzione FullHD e refresh rate a 240Hz. Tutta questa potenza viene tenuta a bada grazie alla tecnologia Aeroblade 3D, è nuovo sistema di raffreddamento di Acer che permetterà a questo Predator Helios 300 di non scaldare troppo e limitare le prestazioni.

Acer Predator Helios 300 a 1899 Euro invece di 1999 Euro su Amazon Italia

Asus Chromebook C204

Asus Chromebook C204 si distingue per la sua cerniera in grado di aprirsi a 180° ma per quanto riguarda la scheda tecnica resta sempre un notebook di fascia bassa. Processore Intel Celeron N4020, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna eMMC specificando sempre che queste componenti permettono comunque il perfetto funzionamento di Chrome OS. Il display è da 11.6 pollici HD con trattamento anti riflesso e ci sono tutte le porte del caso come anche la moderna USB-C.

Asus Chromebook C204 a 209 Euro invece di 289 Euro

