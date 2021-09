Microsoft mostra la nuova app Foto per Windows 11

Microsoft sta offrendo un primo sguardo alle nuove app di Windows 11. Dopo strumento di cattura e l’app Orologio, oggi l’azienda ci mostra un’app Foto rinnovata che funge da visualizzatore di immagini predefinito. Il breve video condiviso dalla società rivela alcuni importanti cambiamenti.

Ecco un’anteprima della nuova app Foto per Windows 11

Quando si apre un’immagine in una cartella, ora è possibile spostare il mouse nella parte inferiore dell’app per vedere un carosello con altre foto presenti nella cartella, in modo da poter selezionare più immagini contemporaneamente che verranno tutte visualizzate sulla stessa schermata.

Pumped to share another #Windows11 first look with you – the beautifully redesigned #PhotosApp is coming soon to #WindowsInsiders pic.twitter.com/hraNJAo9iF — Panos Panay (@panos_panay) September 7, 2021

Tutte le opzioni nel menu in alto sono state allineate al centro e ora si presenta come una casella degli strumenti mobile invece di una barra che si estende su tutta la finestra dell’app. Alcune opzioni diventano più facilmente accessibili con un solo clic, come visualizzare le informazioni di un’immagine.

Anche il pannello delle informazioni sui file mostra un aspetto ottimizzato e ora si trova sul lato destro della finestra dell’app Foto. Ogni informazione ha un’icona associata ed è anche possibile aggiungere una descrizione alle immagini, inoltre quando un’immagine è geolocalizzata si può vedere la sua posizione su una mappa in miniatura nella stessa colonna a destra.

Purtroppo al momento non è ancora noto quando queste novità saranno disponibili, ma presumibilmente verranno implementare dopo in rinnovamento dell’app Paint che il colosso di Redmond ha introdotto alcune settimane fa.

