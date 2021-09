TIM svela una offerta incredibile per gli amanti del fantacalcio e non solo

TIM svela una offerta incredibile per gli amanti del fantacalcio e non...

L’inizio del campionato di calcio ha nuovamente portato milioni di fan sfegatati a tifare per la propria squadra del cuore, ma TIM ha in programma una incredibile offerta per chi non riesce a contemplare la propria vita lontano dal pallone.

Una offerta da non lasciarsi scappare

Il colosso italiano regala l’accesso premium di un anno a Leghe Fantacalcio Serie A TIM, il fantasy game ufficiale della Lega Seria A. Infatti, tutti i clienti che durante il mese di settembre decideranno di attivare su tim.it una delle offerte TimVision Calcio e Sport, che includono anche i contenuti Cinema oltre alla Champions League su Infinity+ e la Seria A TIM di DAZN, avranno modo di accedere a tutti i contenuti premium dell’applicazione Leghe Fantacalcio senza interruzioni pubblicitarie.

L’intero pacchetto è inoltre offerto a particolari condizioni da non farsi scappare: fino al 12 settembre, infatti, sarà possibile sottoscrivere l’offerta TimVision Calcio e Sport a 19,99 euro al mese per quattro mesi (poi si passa a 29,99 euro al mese) con TimVision Box incluso. Se siete amanti del calcio e non avete ancora attivato un abbonamento per guardare le partite dalla vostra squadra di calcio, potete sottoscriverlo cliccando il link sottostante e sfruttare anche il voucher di un anno per Leghe Fantacalcio Serie A TIM:

Attiva l’offerta su sito tim.it

