iPad per tutti i gusti su Amazon: il Pro con MiniLED e iPad Air per risparmiare

Continuano le offerte di Settembre di Amazon ed oggi vanno in grande sconto ben due iPad, delle cuffie true wireless Huawei e il nuovissimo smartphone Realme GT Master Edition. Offerte molto interessanti, in particolare per i due iPad che vanno a soddisfare qualsiasi tipo di utilizzo.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 7 Settembre 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 7 Settembre 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Apple iPad Pro M1 2021

Il nuovo iPad Pro 2021 con il chip Apple Silicon M1 sta facendo molto parlare di sé. Si tratta di un prodotto eccellente sotto ogni punto di vista ma che non riesce ancora ad esprire il suo massimo potenziale derivato dal chip M1. In ogni caso, è sicuramente il miglior tablet in circolazione per distacco e con il suo primo calo di prezzo per la versione da 12,9″ con display MiniLED diventa sicuramente appetibile.

Apple iPad Pro M1 2021 a 1149 Euro invece di 1219 Euro

iPad Air 2020

Altra bellissima offerta su iPad Air 2020, uno dei migliori tablet in circolazione per rapporto qualità-prezzo che grazie a questa offerta è ancora più interessante e conveniente. Si tratta del modello con il nuovo design, processore A14 Bionic con Neural Engine e per concludere un bellissimo display da 10,9″ in grado di regalare una multimedialità fantastica.

iPad Air 2020 a 549 Euro invece di 669 Euro su Amazon Italia

Huawei FreeBuds Pro

Le Huawei FreeBuds Pro sono delle ottime cuffie true wireless ricche di tecnologia. Presente la cancellazione intelligente del rumore avanzata con varie modalità, c’è una qualità audio di primissimo livello grazie ai driver dinamici ed una serie di microfoni in grado di veicolare la voce in maniera cristallina. Hanno un design compatto con la possibilità di integrazione tramite gesture (stretta) e swipe per attivare funzioni, assistente vocale e regolare il volume.

Huawei FreeBuds Pro a 119 Euro invece di 179 Euro su Amazon Italia

Realme GT Master Edition

Il Realme GT Master Edition è uno smartphone appena arrivato sul mercato con il processore Snapdragon 778G con supporto alle reti 5G ed uno schermo da 6.4″ prodotto da Samsung quindi con tecnologia Amoled e refresh rate a 120 Hz. La fotocamera è tripla con ben 64 Megapixel per il sensore principale accompagnato dalla classica grandangolare e dalle lenti macro. Nota di merito per la possibilità di ricaricare lo smartphone in 33 minuti grazie alla ricarica SuperDart da 65W. Costa il giusto ed è il caso di tenerlo in considerazione per questo periodo di promo, leggi la recensione.

Realme GT Master Edition a 299 Euro invece di 349 Euro

