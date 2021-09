Apple iMac 24″ M1 va finalmente in sconto ed è in compagnia di tanti notebook Windows

Apple iMac 24" M1 va finalmente in sconto ed è in compagnia...

Si apre una nuova settimana delle offerte Amazon e come al solito ci sono delle sorprese. Finalmente inizia a calare di prezzo il nuovo iMac 24″ con Apple Silicon M1. Non solo, ci sono anche i classici notebook Windows in sconto per tutti quelli che hanno il bisogno di rinnovare la propria macchina per la produttività in movimento.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 6 Settembre 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 6 Settembre 2021

MSI GF65 Thin

MSI GF65 Thin sa il fatto suo con un processore Intel Core i5 10300H e scheda grafica GeForce RTX 3060 Max-Q di NVIDIA (16 GB RAM e 512 GB SSD). La base hardware è importantissima ma è anche il sistema di raffreddamento con doppia ventola e 6 heatpipe ad essere decisamente interessante per la fascia di prezzo. Il display è un IPS a 120Hz da 15.6 pollici. Ci sono tante altre chicche che MSI ha inserito nel suo GF65 Thin, un vero notebook gaming super interessante.

MSI GF65 Thin a 1199 Euro invece di 1599 Euro

Lenovo IdeaPad 5 AMD

Ottima proposta di Lenovo che con il suo IdeaPad 5 con AMD Ryzen 5 5500U vuole dare una mano a che non vuole spendere troppo per il notebook ma potersi a casa comunque una macchina affidabile. Si tratta di un 14” con risoluzione FullHD, ci sono 8 GB di RAM già saldati sulla scheda ed un modulo SSD da 256 GB. Buona tastiera, design moderno e un trackpad affidabile chiudono il cerchio di un bel notebook.

Lenovo IdeaPad 5 AMD a 579 Euro invece di 699 Euro

Huawei Matebook 14

Huawei Matebook 14 è un notebook fantastico grazie al processore Intel Core i7 1165G7 (16 GB RAM, 512 GB SSD). Questo processore rende il Matebook 14 il notebook Huawei più interessante in circolazione ad un rapporto qualità-prezzo davvero niente male. C’è sempre la fotocamera pop up nella tastiera, c’è sempre la qualità costruttiva elevata con piccole migliorie ed un display da 14″ borderless FullHD IPS. Punti di forza sono la tastiera precisa, rapida e piacevole, il trackpad migliorato che integra Huawei Share e un sistema di raffreddamento in grado di tenere a bada tutta la potenza sotto al cofano.

Huawei Matebook 14 a 999 Euro invece di 1399 Euro

Apple iMac 24″ M1

Apple ha aggiornato i suoi iMac sia dal punto di vista estetico che funzionale. I nuovi iMac 24″ sono coloratissimi ed hanno tutta la potenza di un Apple Silicon M1, esattamente lo stesso processore dei MacBook M1 e del Mac Mini M1. Si tratta del classico all in one a cui non manca nulla, il prezzo è altino ma grazie al calo fisiologico di prezzo, può essere preso in considerazione. Leggi la nostra recensione qui.

Apple iMac 24″ M1 a 1605 Euro invece di 1719 Euro

