La trilogia rimasterizzata di GTA in arrivo su Google Stadia e varie piattaforme

Buone notizie per gli appassionati di Grand Theft Auto: stando alle ultime indiscrezioni, infatti, è in arrivo su nuove piattaforme la trilogia rimasterizzata di questo popolare gioco e tra di esse vi è anche Google Stadia.

Così come apprendiamo da Kotaku, infatti, il team di Rockstar Games avrebbe deciso di rimasterizzare tre classici titoli della serie Grand Theft Auto (nota anche come GTA) di PlayStation 2 per lanciarli tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre su varie piattaforme (ossia PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC, Google Stadia e smartphone).

In arrivo una trilogia rimasterizzata di Grand Theft Auto

Stando a quanto si apprende, la trilogia dovrebbe comprendere questi tre popolari titoli:

Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto Vice City

Grand Theft Auto San Andreas

Ricordiamo GTA III ha posto le basi per il futuro del brand, passando da una vista dall’alto verso il basso alla prospettiva in terza persona e includendo anche molti dei punti salienti dei giochi di azione e avventura open world moderni.

Ciascuno di questi tre titoli si svolge in un luogo molto particolare e unico, ossia Liberty City, Vice City e San Andreas, che rappresentano rispettivamente New York, Miami e Los Angeles.

Pare che le operazioni di rimasterizzazione siano state complicate dalla pandemia di Coronavirus e, sulla base delle anticipazioni emerse, i tre giochi dovrebbero essere impostati per utilizzare l’Unreal Engine e potrebbero avere una grafica simile a una versione modificata di quelle per PC, con elementi appartenenti alla vecchia grafica uniti a nuovi, il tutto con il principale obiettivo di mantenere ogni titolo di Grand Theft Auto il più vicino possibile all’esperienza originale.

A questo punto agli utenti Google Stadia non resta altro da fare che attendere con pazienza l’arrivo dell’autunno per scoprire quando potranno giocare con le nuove versioni di GTA.

