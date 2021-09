OnePlus Watch riceve un nuovo aggiornamento con Spotify mode e altro

In queste ore OnePlus Watch, il primo approccio del produttore cinese con il mondo degli smartwatch, sta ricevendo un nuovo aggiornamento firmware che, tra le altre cose, introduce una modalità dedicata per Spotify e alcune ottimizzazioni.

OnePlus Watch: le novità dell’aggiornamento B.65

OnePlus Watch non ha ricevuto l’accoglienza entusiasta che il produttore probabilmente sperava: se da una parte il design elegante, la qualità costruttiva e la buona autonomia hanno raccolto apprezzamenti, dall’altra diverse critiche sono state mosse all’esperienza software poco rifinita, al supporto limitato ad app di terze parti e alla precisione carente delle funzioni di tracciamento dell’attività fisica.

Per questo motivo OnePlus si sta dando da fare con gli aggiornamenti software nel tentativo di correggere i peccati di gioventù del suo primo smartwatch: l’ultimo major update per OnePlus Watch risale al mese di luglio e aveva portato miglioramenti per la rapidità e la precisione del GPS, andando inoltre ad ottimizzare alcuni aspetti della UI.

Adesso, come detto in apertura, OnePlus Watch sta ricevendo un altro aggiornamento che, accanto ad ulteriori ottimizzazioni, contiene anche delle interessanti nuove aggiunte. In particolare, il file OTA pesa 50 MB, introduce il firmware W301GB_B_65_0654 e, quanto alle nuove funzioni, contiene: una modalità dedicata a Spotify con sincronizzazione delle playlist; quattro nuove watch face; la visualizzazione della navigazione in tempo reale; il supporto al collegamento alle sveglie dello smartphone.

Ecco il changelog completo dell’aggiornamento B.65 per OnePlus Watch:

New features

1. Spotify music mode, sync your Spotify playlist.

2. Support real-time display of some navigation, easy to watch the navigation by raising your hand.

3. Add 4 new watch faces, enjoy your new style!

4. Support mobile phone alarm reminder linkage.



1. Optimize the sleep algorithm and make sleep detection smarter.

2. The vibration intensity can be adjusted in the watch setting to experience stronger vibration reminders.

Come aggiornare OnePlus Watch

Innanzitutto occorre assicurarsi che lo smartwatch abbia almeno il 40% di carica residua; in secondo luogo bisogna aprire l’app OnePlus Health – ecco il link per scaricarla dal Google Play Store – e seguire il percorso Manage > Device settings > Device update.

Il produttore ha già chiarito che lo sfruttamento delle nuove funzioni presuppone l’installazione di una versione di OnePlus Health non ancora disponibile.

