Amazon lancia Prime Wardrobe in Italia! 7 giorni per provare l'abbigliamento

Amazon Prime Wardrobe arriva in Italia ed è incluso per gli abbonati Prime. Il servizio Amazon è dedicato all’acquisto di abbigliamento, scarpe e accessori e permette di provare per 7 giorni i capi e pagare solo quelli che si vuole tenere. Scopriamo nel dettaglio come funziona.

Amazon Prime Wardrobe è disponibile in Italia: come funziona

Amazon Prime Wardrobe è un interessante servizio pensato per l’abbigliamento che punta a eliminare uno dei principali problemi dello shopping online di questo tipo. Permette infatti di scegliere fino a 6 articoli tra una vasta selezione di capi di abbigliamento, scarpe e accessori (per donne, uomini, bambini e neonati), usufruire della consegna a domicilio senza costi aggiuntivi e sfruttare un periodo di prova di 7 giorni prima di effettuare pagamenti.

Una volta provati i vestiti più adatti, trovato il numero giusto per le scarpe o il migliore abbinamento di accessori, è possibile contrassegnare sul sito gli articoli da tenere e quelli che si vogliono restituire, pagando solamente i primi. Per rimandare indietro gli articoli si può utilizzare lo stesso pacco con il quale sono arrivati, con etichetta di reso prepagata.

Tra i vantaggi di Amazon Prime Wardrobe abbiamo il pagamento “posticipato” solo degli articoli che si desiderano tenere, diverse opzioni di reso semplificate e la possibilità di trovare l’abbinamento o la taglia giusta con tranquillità. Il servizio è incluso nell’abbonamento Prime e non richiede spese aggiuntive, anche se per il momento è in fase beta ed è accessibile solo a un numero limitato di utenti selezionati (stanno arrivando mail da parte di Amazon stessa).

Se volete saperne di più su Amazon Prime Wardrobe potete seguire il link qui in basso, dove potete trovare anche la selezione di abbigliamento idonea. Vi ricordiamo che nel frattempo continuano le Offerte di Settembre, che includono gli sconti del 30% su alcuni prodotti Amazon Warehouse.

Amazon Prime Wardrobe

