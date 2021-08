Xbox Cloud Gaming arriva su PC tramite l'app per Windows

Oggi la divisione gaming di Microsoft ha annunciato che sta portando in 22 paesi (Italia compresa) il servizio Xbox Cloud Gaming (Beta) su PC per i membri Xbox Game Pass Ultimate che fanno parte del programma Windows Insider.

Microsoft offre l’opportunità di giocare con i titoli per Xbox su Windows 10 tramite un aggiornamento dell’app Xbox che ora supporta il servizio di gioco via cloud del colosso di Redmond.

L’app Xbox per Windows 10 ora supporta Xbox Cloud Gaming

Con Xbox Cloud Gaming è possibile trasformare tutti i tipi di PC in un dispositivo di gioco connettendo un controller compatibile tramite Bluetooth o USB e avviando l’app Xbox, dopodiché basterà cliccare su “giochi cloud” e selezionare il gioco da avviare.

Il team di Xbox Cloud Gaming ha inoltre aggiunto alcune nuove funzionalità tra cui informazioni di facile accesso sullo stato del controller e della rete, funzionalità social per rimanere in contatto con gli amici e la possibilità di invitare persone a unirsi in un gioco.

Gli utenti che non fanno parte del programma Windows Insider interessati a giocare ai titoli Xbox su PC tramite browser, oppure ad accedere ai giochi sullo smartphone o tablet, possono visitare xbox.com/cloudgaming per maggiori informazioni.

