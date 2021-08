Samsung Galaxy Watch4 e Classic diventano dei WalkieTalkie con la nuova app

Presentati ufficialmente lo scorso 11 agosto in compagnia dei nuovi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G e delle cuffie Samsung Galaxy Buds 2, i due smartwatch Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic hanno segnato il ritorno a Wear OS di Google (personalizzato con One UI Watch) e l’importanza di questo cambiamento è ora testimoniata anche dall’app ufficiale WalkieTalkie.

Come vi avevamo spiegato qualche giorno fa parlando della disponibilità di Gboard per i due wearable di Samsung, i vantaggi del ritorno a Wear OS sono vari: dagli sviluppatori che così devono curare una sola versione delle proprie app, agli utenti che possono attingere al parco applicazioni del Google Play Store.

Samsung Galaxy Watch4 e 4 Classic: ecco l’app WalkieTalkie

Il discorso vale ovviamente anche per le app ufficiali di Samsung: il produttore sudcoreano può pubblicarle e aggiornarle sul Play Store, tramite il quale gli utenti andranno poi a scaricarle. Ed è proprio questo il caso: Samsung ha appena reso disponibile sul Google Play Store la propria app WalkieTalkie.

Come si evince dal nome e dalle immagini ufficiali, l’applicazione permette agli utenti di avere delle conversazioni sfruttando semplicemente i propri smartwatch. C’è, però, una limitazione importante della quale occorre rendere conto: soltanto i possessori di Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic possono sfruttare WalkieTalkie per parlare tra loro, neppure i precedenti modelli del brand risultano compatibili.

Per quanto riguarda il funzionamento dell’applicazione, Samsung consiglia di eseguire per la prima volta WalkieTalkie mentre lo smartwatch è connesso allo smartphone, tuttavia non è un passaggio imprescindibile: può funzionare tranquillamente in modo del tutto indipendente dallo smartphone.

Per sfruttare l’app WalkieTalkie, infatti, non bisogna fare altro che accoppiare il proprio smartwatch a quello di un altro utente nelle vicinanze. Eseguito questo passaggio, è sufficiente tenere premuto il tasto del microfono per trasmettere la propria voce e conversare.

Come installare WalkieTalkie su Samsung Galaxy Watch4 e 4 Classic

Stante la limitazione di cui sopra, l’applicazione WalkieTalkie è disponibile al download sul Google Play Store cliccando sul badge sottostante. Possedete un Samsung Galaxy Watch4 oppure un Galaxy Watch4 Classic? La sfrutterete? Ditecelo nei commenti e non perdetevi la nostra recensione.

