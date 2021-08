OnePlus ha un in cantiere un altro paio di cuffie true wireless economiche

Con sempre più aziende di alto calibro indaffarate a presentare cuffie true wireless – come non citare il modello Samsung Galaxy Buds Pro e Google Pixel Buds-A -, non fa quasi scalpore apprendere che OnePlus avrebbe in cantiere un altro paio di cuffie true wireless economiche.

Cancellazione attiva del rumor e prezzo contenuto

Il rumor, lanciato su Twitter da Max Jambor, fa riferimento a una sorta di versione “Lite”, quindi economica, del modello OnePlus Buds Pro che l’azienda ha presentato giusto poco tempo fa. Le informazioni riguardo l’ipotetica scheda tecnica sono praticamente nulle, ma il loro aspetto economico ci permette di considerare quali potrebbero essere le caratteristiche a cui OnePlus non rinuncerà.

Secondo Jambor la compagnia cinese starebbe lavorando a un modello con cancellazione attiva del rumore (ANC), una funzionalità ormai presente in varie forme – attiva o adattiva – in modelli di cuffie anche estremamente economiche. Per mantenere il prezzo entro un range molto aggressivo il colosso hi-tech potrebbe fare a meno di alcune caratteristiche normalmente indirizzate solo ai modelli più costosi, come ad esempio l’impermeabilità all’acqua e il supporto alla ricarica wireless.

In copertina OnePlus Buds Pro

