Con meno di 10 euro potete acquistare questo fitness tracker impermeabile

Le vacanze estive hanno lasciato il segno sul vostro girovita? State cercando di rimettervi in forma e cercate un compagno per le vostre fatiche? Oggi TomTop vi propone un fitness tracker a un prezzo strepitoso, che non andrà assolutamente a incidere sulle vostre finanze, visto che costa più o meno come una pizza.

Il fitness tracker M6

Costa meno di 10 euro questo fitness tracker, disponibile in diverse colorazioni e dotato di uno schermo a colori da 0,96 pollici, in grado di mostrare con estrema chiarezza le informazioni. Ricca e completa la dotazione di sensori, a partire dal misuratore di battito cardiaco , con la possibilità di conoscere anche la pressione sanguigna e il livello di ossigeno nel sangue.

La smartband M6 monitora quotidianamente i passi e la distanza percorsi e le calorie consumate, ma anche i periodi di sonno, con la possibilità di ottenere utili informazioni sulla qualità del riposo notturno. Per chi fa lavori sedentari è disponibile l’apposito promemoria, che invita ad alzarsi e fare un po’ di movimento a intervalli regolari. Da segnalare invece, per gli amanti delle attività all’aria aperta, la certificazione IP67, per utilizzare il dispositivo anche in acqua o sotto la doccia.

È possibile accendere lo schermo con la rotazione del polso, tracciare alcune attività sportive come la corsa, visualizzare i messaggi e le notifiche provenienti dallo smartphone, Android o iOS, per avere sempre tutto sotto controllo. È inoltre possibile controllare la riproduzione musicale direttamente dal piccolo schermo, o utilizzare il fitness tracker M6 per scattare una foto tramite lo smartphone, una soluzione perfetta per selfie di gruppo.

La batteria da 50 mAh è in grado di garantire una settimana di autonomia, anche se i tempi possono cambiare a seconda del tipo di utilizzo. Sono quattro i colori del cinturino tra cui scegliere, rosso, rosa, nero e blu scuro, per adattarlo meglio al look e allo stile di ognuno. Potete acquistare M6 su TopTop utilizzando il link sottostante a 8,49 euro, prezzo che include IVA, tasse e spedizione dalla Cina.

Acquista M6 su TomTop a 8,49 euro

Informazione Pubblicitaria