Expert insiste sul Bonus TV e continua il Back to School con tante offerte

Expert punta sul Bonus TV e lancia una serie di offerte con il nuovo volantino dedicato, intitolato “Pronti, partenza, bonus TV!“. Non è finita qui però, perché al suo interno continua il Back to School, con sconti sui notebook e regali targati Microsoft.

Le offerte Expert per sfruttare il Bonus TV

Il volantino dedicato al Bonus TV, disponibile nei punti vendita aderenti, mette a disposizione tantissime proposte per chi desidera cambiare TV, magari per adeguarsi all’upgrade tecnologico che sarà necessario nei prossimi mesi. Gli sconti sono validi fino al 12 settembre 2021 e riguardano modelli LG, Samsung, Sony, Philips, Panasonic e non solo.

Ecco qualche esempio tra le tante offerte TV Expert:

Sony OLED XR55A83 a 1599 euro (1469 con bonus rottamazione e bonus TV)

LG OLED 55C15 a 1399 euro (1269 con bonus rottamazione e bonus TV)

LG OLED 48C15 a 1199 euro (1069 con bonus rottamazione e bonus TV)

LG OLED 55A16 a 999 euro (869 euro con bonus rottamazione e bonus TV)

Samsung QE55Q80A a 939 euro (809 con bonus rottamazione e bonus TV)

Panasonic TX55HX580E a 479 euro (353,20 con bonus rottamazione e bonus TV)

Samsung UE55TU7090 a 449 euro (329 euro con bonus rottamazione e bonus TV)

Philips 50PUS7505 a 449 euro (329,20 con bonus rottamazione e bonus TV)

Continua il Back to School, con Microsoft 365 e Xbox Game Pass Ultimate in regalo

Nel frattempo Expert propone una selezione di notebook che consente di ricevere subito in regalo Microsoft 365 Personal e tre mesi di abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, con tantissimi giochi tra cui scegliere (con EA Play compreso). Ecco alcuni modelli aderenti all’iniziativa:

HP 15S-QE2019NL a 699 euro

Huawei MateBook D14 i5 a 649 euro

Microsoft Surface Laptop Go a 649 euro

Lenovo IdeaPad 5 a 599 euro

Acer Aspire 3 A315-34-P4AD a 449 euro

HP 15-GW0005NL a 399 euro

Per scoprire tutte le offerte del nuovo volantino Expert, che includono anche diversi smartphone Android e iOS, potete selezionare il negozio più vicino a voi a questo indirizzo, oppure seguire i link qui in basso:

