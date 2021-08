Ecco perchè la nuova PlayStation 5 è più piccola

Sony ha recentemente introdotto una revisione stranamente più leggera della console PlayStation 5 Digital Edition, il modello privo di unità ottica.

Curioso di scoprire le cause del calo di peso della console di Sony, Austin Evans ha pubblicato sul suo canale YouTube un video dello smontaggio della nuova versione di PlayStation 5.

Lo smontaggio mostra che la PS5 Digital Edition rivista utilizza un dissipatore di calore più piccolo e probabilmente più economico che riduce il peso complessivo della console di circa 300 grammi.

Il sistema di raffreddamento di PS5 è peggiorato?

Questa scelta tecnica aumenta anche la temperatura complessiva della console di alcuni gradi, non necessariamente un grosso problema se il sistema è posizionato in modo da garantire un’adeguata ventilazione.

La nuova versione di PS5 Digital Edition introduce anche altre migliorie minori relative allo stand e al chip Wi-Fi, anche se non è chiaro se o come le modifiche wireless facciano una differenza nella pratica, inoltre non è certo quanti di questi cambiamenti verranno implementati anche nella Playstation 5 con lettore Blu-Ray.

Ora che Sony conosce le prestazioni del sistema di raffreddamento e di altri componenti della nuova console, sa dove può permettersi di utilizzare parti più economiche e più semplici.

Questa modifica potrebbe infatti rendere redditizia la PS5 Digital Edition molto prima del previsto, d’altra parte è difficile non pensare ai problemi di surriscaldamento che a suo tempo colpirono la console Xbox 360 e per quanto improbabile che Sony possa commettere lo stesso errore, gli effetti a lungo termine di una soluzione del genere restano incerti.

