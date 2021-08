Alla ricerca di un notebook? Huawei sconta questi due MateBook

Se siete alla ricerca di un nuovo notebook potreste essere interessati alle due proposte fatte da Huawei sul suo Store ufficiale online. Preordinando Huawei MateBook 14 AMD o Huawei MateBook D 15 2021 potete ottenere rispettivamente uno sconto di 90 o 110 euro sul prezzo di listino: ecco come fare.

Huawei MateBook 14 AMD e Huawei MateBook D 15 2021 in offerta

Huawei MateBook 14 in versione AMD con 8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna può essere acquistato sul Huawei Store al prezzo di 959 euro (anziché 1049), con Huawei Sound compreso nel prezzo. Il notebook, che sarà spedito dal 10 settembre 2021, mette a disposizione un processore AMD Ryzen 7 4800H, uno schermo IPS da 14 pollici a risoluzione 2160 x 1440 (185 ppi), SSD PCIe, RAM DDR4, batteria da 56 Wh, tastiera retroilluminata, scocca in alluminio e naturalmente sistema operativo Windows 10 (in attesa dell’uscita di Windows 11).

Huawei MateBook D 15 2021 viene invece proposto con processore Intel Core i5-1135G7 di undicesima generazione, 8 GB di RAM DDR4, 512 GB di SSD PCIe NVMe, display IPS Full-HD da 15,6 pollici e batteria da 42 Wh al prezzo scontato di 739 euro (anziché 849), con Huawei Bluetooth Mouse Swift in omaggio. La spedizione è prevista per il 15 settembre 2021.

Per riuscire a “strappare” questi prezzi per Huawei MateBook 14 e Huawei MateBook D 15 2021 non dovete fare altro che lasciare 10 euro di acconto per la prenotazione: questo sarà sufficiente per ottenere rispettivamente 90 e 110 euro di extra sconto sui due notebook. Le offerte sono attive fino al 12 settembre 2021 esclusivamente sul Huawei Store. Potete approfittarne seguendo i link qui sotto:

acquista Huawei MateBook 14 in offerta

acquista Huawei MateBook D 15 2021 in offerta

