Le offerte Amazon di oggi sono per chi ama giocare: Predator Helios 300 e Huawei MateView GT in sconto

Acer Predator Helios 300

Acer Predator Helios 300 ha un design discutibile ma grazie alle sue prestazioni, è possibile perdonare anche la scarsa autonomia. Processore Intel Core i7 10750H, 16 GB di RAM, SSD da 1 TB e una scheda grafica GeForce RTX 3070 sono numeri sulla carta che si traducono in un’esperienza coinvolgente grazie al display da 15.6″ con risoluzione FullHD e refresh rate a 144Hz. Tutta questa potenza viene tenuta a bada grazie alla tecnologia Aeroblade 3D, è nuovo sistema di raffreddamento di Acer che permetterà a questo Predator Helios 300 di non scaldare troppo e limitare le prestazioni.

Acer Predator Helios 300 a 1699 Euro invece di 1999 Euro

Huawei MateView GT Monitor

Design frameless, led RGB e una soundbar da 5 W. Non ci si poteva aspettare nulla di meno da Huawei che con questo monitor da 34 pollici in 21:9 conquista il cuore dei gamers. Risoluzione 3440×1400, refresh rate 165 Hz, il tutto enfatizzato da una curvatura avvolgente. Il prezzo è super invogliante.

Huawei MateView GT Monitor a 449 euro invece di 549 euro

Sabrent Rocket NVMe PCIe 2 TB

Memoria SSD NVMe PCIe 4 da 2 TB (venduta senza Heatsink) ad un prezzo onesto, questa soluzione Sabrent è una delle migliori sia in termini di prestazioni nude e crude, sia in termini di rapporto qualità-prezzo. Portarsi a casa questo SSD è una buona mossa considerando tutte le particolarità tecniche della memoria SSD di Sabrent. In termini di velocità ottimale stiamo parlando di 5000 MB/s in lettura e 4400 MB/s in scrittura, in piena linea con la generazione 4.0 PCIe. Il modulo SSD best buy della fascia alta.

Sabrent Rocket 4 Plus NVMe PCIe 2 TB a 399 Euro invece di 449 Euro

Crucial CT1000X8SSD9 X8 1TB

Crucial ha sviluppato questa versione Portatile della sua memoria SSD in grado di essere resistente grazie al corpo in metallo anodizzato. Le dimensioni del modulo sono sempre compatte, la memoria SSD è molto leggera ed ha una capacità da 1 TB ma con velocità di trasferimento dati più alte fino a 1050 MB/s e con porta USB-C.

Crucial CT1000X8SSD9 X8 1TB a 133 euro invece di 160 euro

