Il ROG Strix G17 va in sconto con il Surface Pro 7: oggi Amazon ha lanciato delle super offerte

Microsoft Surface Pro 7 (con penna e tastiera)

Non fatevi ingannare, il Surface Pro 7 sembra un tablet ma ha la potenza di un notebook classico. Il suo design compatto è perfetto per lavorare in treno o in aereo, riesce a stare tranquillamente in quei tavolini infernali. Il display PixelSense è da 12,3″ con risoluzione 2736×1824 pixel ed ha un rapporto di forma in 3:2, utile per lavorare anche in multitasking senza problemi di spazio. Nota di merito per il display touchscreen, must have per un 2 in 1 che si rispetti. Sulla parte frontale, c’è ancora un segreto, il sensore per lo sblocco facciale con Windows Hello. Tecnicamente non ha nulla fuori posto, processore Intel Core i5 di decima generazione, 8 GB di RAM e modulo SSD da 128 GB. Finalmente il suo prezzo in sconto con tastiera e penna lo rendono consigliabile.

Microsoft Surface Pro 7 (con penna e tastiera) a 849 Euro invece di 1005 Euro

Asus ROG Strix G17

Si presenta quasi come un notebook informale ma questo Asus ROG Strix G17 sa il fatto suo con un processore AMD Ryzen 9 5900HX e scheda grafica RTX 3070 di NVIDIA (32 GB RAM e 1TB SSD NVMe PCIe). Il suo punto di forza è il design abbastanza compatto, in un corpo così contenuto ROG è riuscita ad inserire il sistema di raffreddamento Intelligent cooling. Non solo, per essere così portatile si è giocato anche con l’ottimizzazione del display che è quasi completamente borderless, è un 17,3 a 300 Hz (FullHD) pollici nelle dimensioni di un 15 pollici.

Asus ROG Strix G17 a 2119 euro invece di 2399 euro

Samsung 980 Pro NVMe PCIe 2 TB

Il nuovo SSD PCIe NVMe di Samsung nelle migliori condizioni esprime una velocità di lettura sequenziale di 7000 MB/s e una scrittura sequenziale di 50o0 MB/s. Velocità assurde raggiungibili solo attraverso una configurazione precisa ma comunque impressionante grazie alla gestione del calore guidata da Dynamic Thermal Guard e dal software Samsung Magican per tenere sotto controllo ogni singolo aspetto della memoria andando a mantenere il modulo sempre aggiornato. Un modulo fantastico, dal prezzo alto ma giustificato dalle prestazioni che si possono raggiungere.

Samsung 980 Pro NVMe PCIe 2 TB a 337 Euro invece di 469 Euro

AMD Ryzen 5 5600X

Il Ryzen 5 5600X di AMD è uno dei processori più ambiti degli ultimi tempi anche se ha perso il rapporto qualità-prezzo di un tempo. Dal punto di vista tecnico ha un processo produttivo a 7 nm Zen 3, ha 6 core e 12 threads, la frequenza di base è di 3,7 GHz fino a 4.6 GHz in Max Boost Clock, supporto PCIe x16, RAM DDR4 a partire da 3200 MHz, il socket è per AM4, dissipatore ad aria incluso anche in questo modello della serie 5000. Ottimo processore anche per il gaming se abbinato ad una GPU esterna. Il miglior processore Ryzen, tra le migliori CPU AMD.

AMD Ryzen 5 5600X a 278 euro invece di 305 euro

