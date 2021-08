Una nuova funzionalità è in arrivo per le cuffie OnePlus Buds Pro

Il mese scorso l’azienda ha lanciato le cuffie true wireless OnePlus Buds Pro con caratteristiche di fascia alta come la cancellazione attiva del rumore (ANC), la resistenza all’acqua di grado IP55, la connettività Bluetooth 5.2 e la ricarica wireless certificata Qi.

Il Bluetooth 5.2 rende abbastanza semplice passare rapidamente da un dispositivo collegato a un altro, tuttavia le cuffie OnePlus Buds Pro non sono in grado di connettersi a due dispositivi contemporaneamente.

Questa funzione risulta utile ad esempio quando si desidera ascoltare la musica sullo smartphone e passare immediatamente al desktop per effettuare delle operazioni a livello di audio.

Le cuffie OnePlus Buds Pro riceveranno la funzionalità Dual Connection

OnePlus ha rivelato che introdurrà una funzionalità chiamata “Dual Connection” con i futuri aggiornamenti software. La funzione consentirà agli utenti delle cuffie OnePlus Buds Pro di passare da un dispositivo connesso all’altro senza problemi.

Anche se la funzionalità per la connessione duale è di prossima implementazione, non siamo sicuri che funzionerà in modo simile alle cuffie true wireless che utilizzano l’abbinamento multi-punto.

Per scoprirlo bisognerà attendere che il prossimo aggiornamento OTA raggiunga le nuove cuffie in-ear di OnePlus. Le nuove cuffie sono disponibili direttamente da OnePlus e potete acquistarle qui.

