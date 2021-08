Questi notebook Xiaomi e Redmi riceveranno Windows 11

Xiaomi è uno dei pochi produttori di smartphone noti anche per la vendita di notebook e qualche giorno fa ha annunciato le versioni potenziate di Mi Notebook Pro e RedmiBook Pro.

Tutti i computer portatili venduti dall’azienda vengono forniti con Windows 10 preinstallato e visto che Microsoft ha in programma di rilasciare Windows 11 durante le festività natalizie, Xiaomi ha rivelato ufficialmente l’elenco dei notebook idonei che verranno aggiornati alla nuova versione di Windows.

Ecco i i notebook Xiaomi e Redmi che riceveranno l’aggiornamento a Windows 11

Di seguito sono elencati i notebook a marchio Xiaomi e Redmi che riceveranno Windows 11.

Serie Mi Notebook

Mi Notebook Pro 14

Mi Notebook Pro 15 OLED

Mi Notebook Pro X

Mi Notebook Pro 15.6″

Mi Notebook 15.6″

Mi Notebook Air (modelli Intel di ottava generazione)

Mi Gaming Notebook (modelli Intel di ottava generazione)

Serie RedmiBook

RedmiBook Pro 14

RedmiBook Pro 15

RedmiBook Air 13

RedmiBook 13

RedmiBook 14

RedmiBook 14 Ⅱ

RedmiBook 16

Redmi G Gaming Notebook

Il rilascio di Windows 11 per i notebook sopra elencati dovrebbe iniziare alla fine del 2021, tuttavia questo elenco riguarda solo quelli venduti in Cina. Xiaomi deve ancora rivelare un elenco per i mercati internazionali.

