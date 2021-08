Xiaomi Mi Notebook Pro e RedmiBook Pro debuttano in versione Enhanced Edition

All’inizio di quest’anno Xiaomi ha lanciato Mi Notebook Pro 2021 in Cina, mentre il sottomarchio dell’azienda Redmi ha rilasciato RedmiBook Pro 2021 nel suo paese d’origine.

Ora l’azienda ha deciso di aggiornare questi notebook rendendoli più performanti e per questo ha rilasciato le versioni “Enhanced Edition” di questi computer portatili.

Specifiche di Xiaomi Mi Notebook Pro e RedmiBook Pro Enhanced Edition

I nuovi notebook in versione Enhanced Edition presentano le stesse specifiche dei modelli originali e sono anch’essi disponibili con display da 14 pollici o 15,6 pollici. L’unica differenza tra la versione standard e la Enhanced Edition riguarda i processori. Per il resto anche il prezzo rimane invariato.

Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 Enhanced Edition e Redmi Book Pro 2021 Enhanced Edition sono dotati di processori Intel Core i5-11320H e Core i7-11390H, invece dei chipset Intel Core i5-11300H e Core i7-11370H che alimentano le varianti standard.

Disponibilità e prezzi di Xiaomi Mi Notebook Pro e RedmiBook Pro Enhanced Edition

I nuovi notebook Xiaomi saranno venduti in Cina ai seguenti prezzi:

Xiaomi Mi Notebook Pro 14 2021 Enhanced Edition

i5-11320H, 16 GB + 512 GB – 5.299 yuan (circa 697 euro) i5-11320H, 16 GB + 512 GB, MX450 – 5.999 yuan (circa 789 euro) i7-11390H, 16 GB + 512 GB, MX450 – 6.999 yuan (circa 920 euro)



Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2021 Enhanced Edition

i5-11320H, 16 GB + 512 GB – 6.499 yuan (circa 854 euro) i5-11320H, 16 GB + 512 GB, MX450 – 6.999 yuan (circa 920 euro) i7-11390H, 16 GB + 512 GB, MX450 – 7,999 yuan (circa 1052 euro)



RedmiBook Pro 14 2021 Enhanced Edition

i5-11320H, 16 GB + 512 GB – 4.699 yuan (circa 618 euro) i5-11320H, 16 GB + 512 GB, MX450 – 5.299 yuan (circa 697 euro) i7-11390H, 16 GB + 512 GB, MX450 – 5.999 yuan (circa 789 euro)



RedmiBook Pro 15 2021 Enhanced Edition

i5-11320H, 16 GB + 512 GB – 4.999 yuan (circa 657 euro) i5-11320H, 16 GB + 512 GB, MX450 – 5.499 yuan (circa 723 euro) i7-11390H, 16 GB + 512 GB, MX450 – 6.299 yuan (circa 828 euro)



Tutti i modelli di notebook sopra elencati sono già disponibili per il preordine in Cina, ma al momento non abbiamo informazioni in merito a una possibile commercializzazione in altri paesi.

