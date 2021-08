Fitbit Charge 5 potrebbe avere un prezzo decisamente alto

Continuiamo ad occuparci di Fitbit Charge 5, nuova smartband che il produttore si prepara a lanciare sul mercato e che nelle ultime settimane è stata al centro di diverse indiscrezioni con cui ci sono state fornite interessanti anticipazioni sul suo possibile design e su quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche.

E così sappiamo che Fitbit Charge 5 dovrebbe poter contare su un display a colori (una novità per questa famiglia di device), almeno tre colorazioni, un cinturino che può essere sostituito e una striscia sensibile al tocco sul lato della cassa.

Le ultime anticipazioni su Fitbit Charge 5

Nelle scorse ore un nuovo contributo è arrivato da SnoopyTech su Twitter, che ha pubblicato tre immagini rendering del device e anticipato alcune di quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche.

A suo dire, la nuova smartband di Fitbit potrà vantare un modulo GPS integrato, grazie al quale per gli utenti sarà più semplice tenere sotto controllo le proprie attività e monitorare i vari allenamenti.

Tra le altre caratteristiche segnalate dal leaker vi sono una batteria capace di garantire fino a 7 giorni di autonomia, una scocca resistente all’acqua (fino a 50 metri di profondità), il supporto Android e iOS, il monitoraggio della frequenza cardiaca no stop (7 giorni su 7, 24 ore su 24), 20 modalità per gli esercizi, grafici dedicati all’intensità degli allenamenti e funzionalità per il monitoraggio dello stress giornaliero.

E se vi state chiedendo quanto costerà Fitbit Charge 5, secondo SnoopyTech arriverà sul mercato in Europa a 179 euro. A seguire anche quello che dovrebbe essere il video promo ufficiale della nuova smartband di Fitbit:

Fitbit Charge 5

179 USDhttps://t.co/6bhJFPBI6x — Snoopy (@_snoopytech_) August 22, 2021

Purtroppo per conoscere la scheda tecnica completa bisognerà attendere notizie dal produttore. Stando alle ultime voci, il lancio ufficiale della smartband potrebbe essere in programma per il 23 ottobre. Staremo a vedere.

