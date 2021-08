Queste immagini ci svelano il design e i colori di Fitbit Charge 5

Torniamo a occuparci di Fitbit Charge 5, attesa nuova smartband che il popolare brand dei dispositivi indossabili dovrebbe presto lanciare sul mercato.

L’occasione giusta ci è fornita da una nuova apparizione in Rete del device di Fitbit, grazie alla quale abbiamo la conferma che potrà contare su un display a colori.

Fitbit Charge 5 si mostra in tutta la sua bellezza

Nelle scorse ore il solito evleaks su Twitter ha pubblicato una serie di immagini rendering che ci mostrano quello che dovrebbe essere il design di Fitbit Charge 5, svelandoci che il produttore ha in programma il lancio di almeno tre colorazioni (oltre a quella classica nera, infatti, ve ne dovrebbero essere una verde/argento e una bianca/oro).

Il design della nuova smartband di Fitbit sembra ispirato a quello di Fitbit Luxe e la presenza di un display a colori rappresenta la prima volta per un modello della serie Charge (su cui il produttore fino a questo momento ha sempre adottato pannelli in bianco e nero).

Il quadrante che è possibile visualizzare in tali immagini mostra l’ora, la data e la frequenza cardiaca attuale e presenta sulla sinistra un indicatore che probabilmente è relativo alla frequenza cardiaca o al numero di passi effettuati nel corso della giornata.

Per quanto riguarda l’aspetto hardware, sulla scocca sembra visibile una striscia sensibile al tocco sul lato e, come i modelli più vecchi, anche la nuova smartband di Fitbit dovrebbe poter contare su un cinturino sostituibile.

Purtroppo ancora non vi sono informazioni su quando il produttore abbia in programma di lanciare Fitbit Charge 5 ma, guardando queste immagini, è possibile fare un’ipotesi: sullo schermo, infatti, si legge la data del 23 ottobre e ciò potrebbe essere un suggerimento sui piani dell’azienda (senza alcuna garanzia, ovviamente, che non vengano modificati a causa della pandemia di Coronavirus).

