C’è una interessante offerta per questa lampada da terra

Sono vari e di tutti i tipi i sistemi di illuminazione per interni da acquistare per la propria abitazione, e in queste ore c’è una interessante offerta per acquistare una bella lampada da terra a marchio Tomshine.

Una bella lampada a poco più di 50 euro

Con un’altezza massima pari a 1,6 metri e con un design sobrio e adatto anche ad arredamenti moderni, la lampada da terra è ideale anche come completo di arredamento. Il paralume in lino diffonde la luce in maniera soffice e a 360°, rendendola così adatta per essere posta all’interno di una camera da letto, in uno studio o di fianco il divano in salotto.

La base metallica circolare conferisce alla lampada la giusta stabilità, mentre lungo il filo di accensione è presente un pratico interruttore a pedale facilmente azionabile anche dai più piccoli. L’illuminazione bianco caldo è offerta da una lampadina LED da 9 W da 3000 K inclusa nella confezione, ma volendo è possibile montarne un’altra a proprio piacimento senza grosse complicazioni.

Se siete alla ricerca di una soluzione simile da posizionare in casa vostra, la lampada da terra di Tomshine è disponibile al link sottostante al prezzo di 73,99 euro ma, fino al 31 agosto, è possibile farla vostra a 51,99 euro utilizzando il codice coupon presente nella pagina prodotto.

Acquista la lampada da terra su Amazon