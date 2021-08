La funzionalità Music + Talk di Spotify arriva in Italia

Dopo un’iniziale fase di sperimentazione nel 2020, la nuova funzione di Spotify e Anchor: Music + Talk arriva oggi in 15 nuovi mercati, inclusa l’Italia. Si tratta di un nuovo tipo di show a episodi in cui è possibile unire tracce musicali complete con un commento parlato del creator. La funzione è disponibile per chiunque utilizzi la piattaforma Anchor.

Grazie a questa sinergia i creatori di podcast e gli appassionati di musica di tutto il mondo ora saranno in grado di creare i propri show personalizzati Music + Talk attingendo dagli oltre 70 milioni di brani disponibili su Spotify.

Con Music + Talk gli utenti potranno scoprire sempre nuova musica esplorando e interagendo all’interno di un episodio, con la possibilità di mettere “mi piace”, salvare e vedere maggiori informazioni su un brano, senza dover lasciare la pagina dell’episodio o cercarlo manualmente, proprio come farebbero con una playlist, inoltre gli artisti riceveranno delle royalties per i brani riprodotti all’interno degli show Music + Talk.

Gli spettacoli Music + Talk saranno disponibili per gli ascoltatori abbonati e non

Gli utenti di Spotify Premium avranno il vantaggio di poter ascoltare tracce complete come parte di questi spettacoli, mentre gli utenti gratuiti ascolteranno anteprime di 30 secondi di ogni brano.

Per maggiori informazioni su come creare e trovare spettacoli Music + Talk potete visitare il blog di Anchor e guardare il video sottostante.