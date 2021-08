Le cuffie true wireless Google Pixel Buds A sono disponibili in Italia

Google Pixel Buds A rappresentano la risposta del colosso di Mountain View al sempre più affollato mercato delle cuffie true wireless economiche. Annunciate a inizio estate di quest’anno, questo modello di cuffie TWS rappresenta la soluzione ideale per chi ha necessità di un dispositivo di questo genere e non vuole spendere una cifra proibitiva. Ebbene, da quest’oggi, le cuffie Google Pixel Buds A sono disponibili all’acquisto in Italia sul Google Store tramite il link in calce alla news.

Le cuffie economiche sbarcano in Italia

Al prezzo di 99 euro le cuffie true wireless offrono una qualità audio di tutto rispetto grazie ai driver dinamici da 12 mm. La gestione audio può essere gestita facilmente attraverso i controlli tattili per controllare la riproduzione audio in corso, attivare Google Assistant, gestire le chiamate audio in entrata e molto altro. Le cuffie, inoltre, dispongono della funzione “Suono adattivo” per regolare automaticamente il volume audio in relazione al rumore proveniente dall’esterno, così da offrire un ascolto primo di distrazioni e interruzioni.

L’autonomia è pari a 5 ore di riproduzione e 2,5 ore di conversazione, ma tramite il piccolo e comodo case di ricarica è possibile estendere l’autonomia rispettivamente a 24 e 12 ore. Vi consigliamo di leggere la nostra recensione in calce alla news per scoprire tutte le caratteristiche e le potenzialità delle cuffie di Google.

