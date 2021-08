Xiaomi IMILAB V1, sta per arrivare sul mercato uno dei migliori aspirapolvere robot del 2021

Nonostante gli aspirapolvere robot siano una realtà ormai consolidata nel mercato dei dispositivi smart home, i produttori continuano a portare nuove funzioni per renderli sempre più utili e ridurre gli interventi da parte degli utenti. Xiaomi IMILAB V1, che sta per arrivare sul mercato, è dotato di una nuova funzione che si sta rivelando sempre più fondamentale.

Ecco Xiaomi IMILAB V1

Se i classici aspirapolvere robot si stanno rivelando sempre più utili nelle faccende domestiche, restano alcune operazioni che portano a regolari perdite di tempo, come lo svuotamento del cassetto raccogli polvere, che va svuotato ogni 2-3 giorni. Xiaomi IMILAB V1 porta una soluzione che permette di allungare i tempi di pulizia a oltre un mese, grazie alla base con svuotamento automatico.

Come altri modelli già sul mercato, il nuovo aspirapolvere robot del colosso cinese è dotato di una base di ricarica 2 in 1, che integra una stazione di raccolta dello sporco. Una volta che il robot ha terminato la pulizia della propria abitazione, il potente aspirapolvere inserito nella base di ricarica svuota il contenitore dello sporco, convogliandolo in un sacchetto abbastanza capiente da contenere i residui di almeno un mese di pulizie.

In questo modo ridurrete il tempo perso per questa operazione, con lo sporco che finirà in un raccoglitore da buttare direttamente nella spazzatura, senza timore di farlo finire ancora sul pavimento. Oltre a questa funzione però, Xiaomi IMILAB V1 è dotato di numerose altre feature che li rendono uno dei migliori alleati nelle pulizie domestiche che possiate desiderare.

È in grado, ad esempio, di riconoscere i diversi tipi di superficie che sta pulendo, in particolare i tappeti, regolando di conseguenza la potenza di aspirazione. Allo stesso modo riconosce i tappeti quando è applicato il panno per il lavaggio del pavimento, evitando di utilizzarlo sui tappeti, per non bagnarli e rovinarli.

Il sistema di navigazione laser, assistito da un algoritmo particolarmente evoluto, permette di decidere dove e come pulire la propria abitazione. Potete lasciare che il robot faccia tutto da solo e scelga la sequenza con cui pulire la casa, oppure potete decidere in base alle vostre esigenze. Dopo la prima pulizia, necessaria per mappare in maniera precisa gli ambienti da pulire, potrete infatti decidere se pulire una sola stanza, una serie di ambienti o l’intera abitazione.

In quest’ultimo caso potete decidere l’ordine di pulizia, indicando in sequenza le stanze da pulire, una soluzione molto comoda se siete in casa durante l’operazione. Grazie alla batteria da 5.200 mAh potrete pulire senza problemi anche gli ambienti più grandi e, nella remota ipotesi in cui la batteria dovesse scendere sotto al 20%, il robot tornerà alla base per ricaricarsi e riprendere la pulizia da dove l’aveva interrotta.

Non manca la possibilità di migliorare il livello di pulizia grazie al serbatoio dell’acqua e a un panno in microfibra, per raccogliere anche le particelle di sporco più piccole. La potenza di 2.700 Pa garantisce una pulizia profonda su qualsiasi tipo di superficie, inclusi tappeti e moquette.

Xiaomi IMILAB V1 sarà in vendita a partire dal 28 agosto su AliExpress al prezzo di 399,99 dollari (circa 340 euro) utilizzando i coupon presenti nella pagina e il codice sconto IMILAB005.

