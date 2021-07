Il Fitbit Charge 5 si mostra in un leak con un nuovo design e un display a colori

Il Fitbit Charge 5 si mostra in un leak con un nuovo...

Il prossimo fitness tracker di Fitbit sembrerebbe essere emerso in rete in un leak che ne mostra il nuovo design e un display a colori. Il wearable avrebbe il nome in codice di “Morgan” e sembra si tratti del prossimo Fitbit Charge 5.

I colleghi di 9to5Google hanno ottenuto un’immagine di un dispositivo chiamato “Morgan” che mostra alcune somiglianze con la famiglia di tracker Fitbit e in particolar modo con il Fitbit Luxe, annunciato ad Aprile.

Tra le somiglianze spicca all’occhio il design dello schermo, i bordi curvi e il suo posizionamento sul fitness tracker. Un chiaro segno di discontinuità con il precedente Charge 4 che puntava ad avere uno schermo edge-to-edge senza cornici.

A differenza del Luxe però, il dispositivo emerso in rete sembrerebbe avere uno schermo più ampio, tipico della famiglia Charge di Fitbit.

Il prossimo Fitbit Charge 5 potrebbe avere un display a colori

La caratteristica più importante risiede indubbiamente nell’implementazione di un display a colori, una novità per i Fitbit Charge, che consentirebbe di offrire un’esperienza utente migliorata nella gestione e visualizzazione delle notifiche nonché in applicazioni come il meteo, l’agenda e Spotify, già presenti sul Charge 4.

È confermato che “Morgan” avrà il supporto ai pagamenti NFC e, con tutta probabilità, potrà contare sulla presenza del GPS e di un sensore per la misurazione della saturazione dell’ossigeno (SpO2).

Non si sa ancora nulla su un’eventuale data di lancio ma Fitbit solitamente annuncia i propri prodotti in due finestre temporali: marzo/aprile e agosto/ottobre.

Staremo a vedere se il fitness tracker “Morgan” si rivelerà davvero essere il prossimo Fitbit Charge 5.

