Su Disney+ è disponibile What if…?, la serie animata che stravolge il MCU

In questi giorni è arrivata su Disney+ una delle novità più interessanti del mese di agosto: stiamo parlando di What if…?, la prima serie animata targata Marvel Studios che è sbarcata sulla piattaforma dall’11 agosto e proseguirà con cadenza settimanale. Scopriamo di cosa si tratta e perché vale la pena dargli un’occhiata, soprattutto per gli appassionati del MCU.

What if…? stravolge l’universo Marvel su Disney+

La nuova serie TV è composta, almeno per ora, da 9 episodi antologici e si inserisce all’interno della fase 4 del Marvel Cinematic Universe, risultando collegata all’espansione del Multiverso introdotta con Loki. Ogni episodio ha una sua storia con un unico filo conduttore, rappresentato da Uatu, L’Osservatore, che li introduce, e prova a sovvertire tutto ciò che sappiamo sul mondo dei film Marvel.

In ogni episodio troviamo i personaggi più popolari, ma in situazioni e in momenti diversi da quelli nei quali li abbiamo visti e conosciuti: nei primi, ad esempio, la serie immagina come sarebbe andata la guerra con l’Hydra se fosse stata Peggy Carter il primo Vendicatore al posto di Capitan America, e come sarebbe andata con l’incontro tra i Guardiani della Galassia e Black Panther con T’Challa che diventa Star-Lord. Difficile dire di più senza incorrere in spoiler.

Insomma, What if…?, come già suggerisce il nome, reimmagina i celebri eventi dei film Marvel in modo inaspettato, provando a chiedersi come sarebbe andata se le cose si fossero svolte diversamente. Nel cast di doppiaggio in lingua originale ritroviamo diversi interpreti, come Samuel L. Jackson, Paul Bettany, Josh Brolin, Clark Gregg, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo e Chadwick Boseman (alla sua ultima interpretazione).

Il primo episodio di What if…?, che è già stata confermata per una seconda stagione, è disponibile su Disney+ e le puntate successive saranno rilasciate con cadenza settimanale. Vi lasciamo al trailer ufficiale.

