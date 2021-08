Ecco come guardare la Champions League su Prime Video

Amazon trasmetterà 16 partite della UEFA Champions League su Amazon Prime Video senza costi aggiuntivi per gli abbonati al servizio Amazon Prime. Ecco come guardare i match della massima competizione europea.

Come guardare le partite di Champions League su Prime Video

Per guardare la UEFA Champions League su Amazon Prime basterà avviare l’app Prime Video, aprire il menu a tendina alla voce “Categorie” e selezionare la voce “Sport”. In questa sezione sarà possibile accedere a “I tuoi eventi in diretta e futuri” che mostrerà le partite che verranno trasmesse dalla piattaforma. In alternativa sarà possibile cercare “UEFA Champions League” all’interno dell’app Prime Video oppure su Amazon.it.

Sarà possibile guardare le partite in streaming online, tramite l’app di Prime Video disponibile per smartphone, tablet, set-top box, console e smart TV, inoltre gli abbonati ad Amazon Prime potranno guardare la stessa partita su due dispositivi contemporaneamente.

Infine saranno disponibili le funzioni indietro, pausa e avanti, quindi sarà possibile mettere in pausa l’evento, oppure scegliere di guardalo dall’inizio.

In merito ai requisiti della connessione internet, Prime Video consiglia una velocità minima di 1 Mbps per la risoluzione standard SD e 5 Mbps per la visione in risoluzione HD, inoltre è consigliato disattivare la funzione Motion della TV. Prime Video fornirà la più alta qualità di streaming possibile in base alla banda disponibile.

Per ulteriori informazioni su conduttori, palinsesto e altri dettagli vi rimandiamo all’articolo La UEFA Champions League approda su Amazon Prime Video.

