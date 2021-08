Non lasciatevi scappare queste offerte per smartwatch e smart TV

Se siete alla ricerca di alcune offerte per acquistare smartwatch e smart TV, in questo articolo vi offriamo l’opportunità di mettere le mani su alcuni dispositivi a prezzi pazzi.

Due smartwatch e un TV smart in offerta

Si parte con Xiaomi Mi Watch, smartwatch popolare e dall’aspetto curato in tutti i suoi aspetti. Munito di un display circolare da 1,39 pollici con cassa arricchita da due tasti funzione fisici, è ideale per tracciare ogni aspetto del proprio allenamento e non solo.

Restando in tema smartwatch, Neopine Watch 7 è uno smartwatch super economico profondamente ispirato alla serie Apple Watch di Apple. Dotato di un ampio display da 1,75 pollici, dispone di alcune funzionalità per il tracking della distanza percorsa e dell’allenamento.

Infine, passando all’ultimo dispositivo in offerta, Xiaomi Mi TV P1 è uno smart TV da 32″ con Android TV dotato di cornici estremamente ottimizzate, supporto a Google Assistant, telecomando per accedere rapidamente al catalogo Netflix o Amazon Prime Video.

Ecco dove trovare i dispositivi in offerta

Ecco, qui di seguito, i link per accedere alle offerte su smartwatch e smart TV avendo cura di inserire correttamente i vari codici coupon nell’apposita area del sito:

