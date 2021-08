Xiaomi lancia Mi TV Lux 77″ e due modelli più economici

Se siete alla ricerca di una smart TV con uno schermo dalle grandi dimensioni i nuovi modelli lanciati da Xiaomi potrebbero essere quelli che fanno al caso vostro: stiamo parlando di Xiaomi Mi TV Lux 77″ e Mi TV 6 da 55″ e 65″.

Presentate in occasione dell’evento di lancio di Xiaomi Mi MIX 4, come apprendiamo da Fone Arena le nuove smart TV del colosso cinese faranno il loro esordio sul mercato interno il 18 agosto, in attesa di scoprire quando saranno disponibili anche a livello internazionale.

Le caratteristiche di Xiaomi Mi TV Lux 77″ e Mi TV 6 da 55″ e 65″

Questa è la scheda tecnica di Xiaomi Mi TV Lux 77″:

pannello OLED da 77 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel), angolo di visione a 178°, 98.5% DCI-P3 Color Gamut, supporto colori a 10-bit, HDR10+, fino a 1.000 nit di luminosità, MEMC, refresh rate a 120 Hz, Dolby Vision, IMAX ENHANCED

processore MediaTek quad-core Cortex A73 con GPU Mali-G52 MC2

8,5 GB di RAM

64 GB di memoria integrata

NVIDIA G-SYNC Gaming Display Certified, Automatic low latency mode (ALLM), variable refresh rate (VRR)

Patchwall

WiFi 6 802.11 ax (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 5.0, 3 x HDMI 2.1, 2 x USB, S/PDIF, Ethernet

supporto MPEG1/2/4, H.264, H.265, ecc.

altoparlanti da 70 W, Dolby Atmos 3.1 surround, SOUND by Harman Kardon

In Cina Xiaomi Mi TV Lux 77″ sarà venduta a 19.999 yuan, pari al cambio a circa 2.630 euro.

Questa è la scheda tecnica di Xiaomi Mi TV 6 da 55″ e 65″:

pannello OLED da 55 o 65 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel), angolo di visione a 178°, 98.5% DCI-P3 Color Gamut, supporto colori a 10-bit, HDR10+, fino a 900 nit di luminosità, MEMC, refresh rate a 60 Hz, Dolby Vision, IMAX ENHANCED

processore MediaTek quad-core Cortex A73 con GPU Mali-G52 MC2

3 GB di RAM

32 GB di memoria integrata

NVIDIA G-SYNC Gaming Display Certified, Automatic low latency mode (ALLM), variable refresh rate (VRR)

Patchwall

supporto ai controlli vocali con Xiao Ai

WiFi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 5.0, 3 x HDMI, 2 x USB, S/PDIF, Ethernet

supporto MPEG1/2/4, H.264, H.265, ecc.

altoparlanti da 25 W, DTS audio

Xiaomi Mi TV 6 da 55″ e 65″ saranno vendute in Cina rispettivamente a 5.699 yuan (pari al cambio a circa 750 euro) e 7.699 yuan (pari al cambio a circa 1.000 euro).

