L’edizione autunnale dei prodotti a marchio Redkey per la pulizia della casa

A seguito delle ottime prestazioni offerte dall’aspirapolvere Redkey F10 di cui trovate la nostra recensione in calce all’articolo, l’azienda è pronta a svelare l’edizione autunnale dei suoi prodotti ideali per la pulizia della casa. Con un portfolio ricco di prodotti che vanno da 50 a 200 euro, Redkey si propone come il punto di rifermento per chi è alla ricerca di soluzioni intelligenti per pulire casa senza fatica o compromessi.

L’edizione autunnale dei prodotti per la pulizia

Aspirapeli per animali domestici

I proprietari di animali domestici potranno utilizzare l’eliminatore di peli senza fatica grazie al motore da 80mila RMP e con un’aspirazione da 14.000 pa. Piccola e leggera, la piccola aspirapeli può essere riposta anche nei piccoli spazi in casa ed è in grado di raggiungere anche gli angoli più ostici ad un prezzo pari di circa 60 euro.

Aspirapolvere a secco

Per lo sporco più ostinato è necessario affidarsi all’aspirapolvere a secco che, pur mantenendo la maneggevolezza degli aspirapolvere classici, è disponibile a un prezzo tipico della fascia media. L’aspirapolvere, disponibile a circa 200 euro, è sottile e facile da utilizzare per eliminare lo sporco in qualsiasi punto della casa.

Mop elettrico

Munito di un motore da 250 RMP rispetto i classici 180 RMP dei prodotti delle altre marche, il mop elettrico di Redkey è dotato anche di un pulsante per pulire il tappetino. A meno di 150 euro sono disponibili anche due tipologie di tappetini ideali per pulire e incerare il pavimento.

Aspirapolvere P6

L’aspirapolvere P6 a filo a circa 70 euro è ideale per le pulizie profonde per le quali un normale aspirapolvere wireless non è la scelta ideale. Con una potenza di 600 W – circa il doppio della potenza media degli aspirapolvere wireless -, dispone di un’alta manovrabilità e di un lungo cavo da 7 metri che offre libertà di movimento.

Aspirapolvere con tubo di prolunga

L’aspirapolvere con tubo di prolunga è il compagno fidato per le pulizie in casa piccole e con spazi ristretti. Munito di un design accattivante, il dispositivo è ideale per la sua potenza di aspirazione e il prezzo pari a circa 150 euro.

Se siete interessati alle soluzioni per la pulizia di casa realizzate da Redkey, potete scoprire di più sul sito ufficiale della compagnia.

Informazione pubblicitaria