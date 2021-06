Recensione Redkey F10, un aspirapolvere cordless con una soluzione geniale

Recensione Redkey F10 – Redkey è un nome nuovo, almeno per i mercati occidentali, per quanto riguarda il mondo delle pulizie domestiche. Redkey F10, il nuovo aspirapolvere di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa, introduce una funzione particolarmente interessante, che rende più agevoli le pulizie di casa.

È infatti dotato di un tubo di prolunga pieghevole, che con la sola pressione di un tasto consente di piegarlo fino a 90 gradi, permettendo così di pulire sotto al divano o sotto ai mobili senza doversi piegare, in maniera davvero molto semplice. L’ho provato per qualche settimana, alternandolo ad altri modelli che stavo testando, per farmi un’idea completa della bontà di questa soluzione, e oggi vi racconto cosa ne penso.

Design e materiali

Interamente realizzato in plastica, incluso il tubo di prolunga, con materiali di buona qualità nonostante un prezzo non particolarmente elevato. Gli innesti sono veloci e precisi, si nota solo un leggero movimento del tubo telescopico nell’innesto con il corpo principale, niente comunque di preoccupante o fastidioso.

Ottima la scelta di dotare Redkey F10 di un grilletto che una volta premuto mantiene acceso il motore, senza dover continuare a tenere premuto. Una seconda pressione invece arresta l’aspirapolvere. Molto comodi i tasti nella parte superiore, che permettono di attivare la modalità automatica e di regolare la potenza di aspirazione.

Davvero semplice la pulizia del dispositivo, con tutti gli elementi che possono essere rimossi in maniera veloce, senza sforzi, Entrambi i filtri possono essere tolti e lavati sotto al rubinetto, così come il contenitore della polvere e il filtro metallico. Facile anche rimuovere la spazzola principale, grazie a un tasto nella parte superiore che permette di togliere in un attimo la spazzola, per una miglior pulizia.

Il peso è forse uno dei pochi aspetti che mi hanno lasciato qualche dubbio: sfiora i 4 chili e se utilizzato per più di 30 minuti inizia a farsi sentire, meno invece quando l’ho utilizzato per pulire angoli e spazi dove il mio robottino non è in grado di arrivare. Nel complesso comunque un design sobrio e gradevole, con la giunzione nel tubo di prolunga che spicca in maniera vistosa.

Prestazioni

Non deludono le prestazioni di Redkey F10 che nei miei test si è sempre mostrato all’altezza. Dalla pulizia dei pavimenti a quella di divani e materassi, senza scordare qualche test come aspirabriciole, anche sulla tastiera. Prestazioni sempre impeccabili, anche utilizzando la modalità automatica, che si è arrangiata a regolare la potenza di aspirazione, senza mai deludere.

L’idea del tubo pieghevole potrebbe essere bizzarra ma sul campo si dimostra pressoché perfetta. Basta premete un tasto nella parte inferiore del tubo, in maniera molto naturale, per aprire il giunto, all’interno del quale vi è una porzione di tubo flessibile. In questo modo sono riuscito a passare l’aspirapolvere sotto al letto e ai comodini, dove il mio robot laser non passa a causa dell’altezza, ma anche dietro al divano senza doverlo spostare.

Ho particolarmente apprezzato il beccuccio, ideale per gli angoli e quelle fessure dove la spazzola motorizzata non arriva, è telescopico e mi ha permesso di togliere qualche ragnatela in alto. È presente una spazzola morbida ideale per pulire i cuscini del divano o il materasso, manca solo una spazzola motorizzata di piccole dimensioni, per una migliore pulizia dei cuscini, ma non è una carenza grave.

Ottima invece la presenza di un filtro di ricambio, quello principale è lavabile ma nel caso dovesse danneggiarsi o intasarsi è possibile sostituirlo e continuare a lavorare. Ottima infine la possibilità di rimuovere la batteria, una scelta che allunga indubbiamente la vita all’aspirapolvere. Peccato solo che nella staffa di supporto non ci sia lo spazio per alloggiare la seconda batteria, sarebbe stato un tocco in più verso l’eccellenza.

Autonomia

La batteria da 2.500 mAh garantisce 6 minuti di autonomia alla massima potenza e 60 minuti a quella minima. Seguendo l’esempio di altri produttori, che hanno introdotto una modalità automatica, anche Redkey F10 è in grado di regolare autonomamente la potenza di aspirazione, in base alla superficie e allo sporco presente.

In questo modo la batteria si scarica molto più lentamente ed è possibile raggiungere senza particolare affanno, i 45 minuti di autonomia. Utilizzandolo ogni giorno, quindi con meno sporco da raccogliere, ho sfiorato i 60 minuti in più di una occasione, mentre utilizzandolo per pulire un ambiente polveroso e pieno di sporco, sono comunque riuscito a lavorare per circa 30 minuti.

Ottimo quindi il sistema di regolazione automatica, attivabile con un tasto posto sopra al motore, appena dietro ai due pulsanti che permettono di regolare manualmente la potenza di aspirazione, nel caso in cui doveste ritenere che il livello impostato non è sufficiente. La ricarica avviene sia collegando il caricabatterie alla batteria sia posizionando l’aspirapolvere sul supporto da parete e collegando l’alimentatore. Due connettori posti sotto la batteria si occupano della ricarica, che richiede circa 5 ore per essere completata.

In conclusione

Redkey F10 è dunque uno di quei prodotti che potrebbero passare inosservati in mezzo a una folla di soluzioni simili, ma che una volta scoperto diventa davvero insostituibile. Il tubo pieghevole è una soluzione semplice e al tempo stesso geniale, che finora non avevo visto adottare da nessun concorrente, e la semplicità di manutenzione è un plus che lo avvicina alla perfezione.

Avete tempo fino al 26 giugno per approfittare dell’ottima promozione di lancio, che vi permette di risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino, con uno speaker Xiaomi in omaggio. Vi basterà utilizzare il link sottostante e inserire il codice PIT10PERTE prima del pagamento per arrivare al prezzo indicato. Ricordate che la promozione scade il 26 giugno alle 8:59 del mattino.