100 euro di sconto su aspirapolvere e lavapavimenti iRobot con questi coupon

Il mese di agosto si apre con due codici sconto iRobot perfetti per portarsi a casa con un bel risparmio un robot aspirapolvere e un robot lavapavimenti. I coupon riguardano più precisamente Roomba i3+ (i3558) e Braava jet m6 (m6132): scopriamo come sfruttarli.

Nuovi coupon iRobot disponibili ad agosto 2021: come utilizzarli

Le due offerte sono valide per tutto il mese di agosto, fino al 31, e consentono di acquistare i due prodotti per la pulizia della casa a cifre scontate: basterà inserire in fase di acquisto i coupon che stiamo per indicarvi per ottenere un ribasso di 100 euro.

coupon KKT2X7L – 100 euro di sconto su Roomba i3+ (i3558) sul sito ufficiale

– 100 euro di sconto su (i3558) sul sito ufficiale coupon YQ1GF34 – 100 euro di sconto su Braava jet m6 (m6132) sul sito ufficiale

Roomba i3+ di iRobot è un aspirapolvere robot con connessione Wi-Fi dotato di dispositivo di svuotamento automatico, sistema di navigazione intelligente, doppie spazzole in gomma multi superficie, spazzola puliscibordi e compatibilità con Google Assistant e Amazon Alexa. Braava jet m6, anch’esso compatibile con i due assistenti virtuali, è invece un robot lavapavimenti con modalità di lavaggio ad acqua o pulizia a secco e tecnologia Precision Jet Spray.

Se siete interessati all’acquisto potete seguire i link qui sopra e inserire i coupon all’interno del campo “Inserisci un codice sconto“, che potete trovare nel carrello una volta aggiunti Roomba i3+ o Braava jet m6. La spedizione è gratuita in tutta Italia dal momento che l’importo supera i 49 euro.