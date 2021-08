Iliad si avvicina a grandi passi all’esordio nella telefonia fissa in Italia

Oramai da diversi mesi si attende l’esordio ufficiale di Iliad nel settore della telefonia fissa e in questi giorni l’operatore pare abbia compiuto un ulteriore passo di avvicinamento verso tale traguardo.

Così come apprendiamo da MondoMobileWeb, infatti, Iliad ha iniziato ad arricchire i suoi Corner sparsi in lungo e in largo per il Paese (ossia i dispositivi automatici attraverso i quali è possibile acquistare le SIM di questo operatore) con dei totem interattivi chiamati Iliadbox.

Iliad si prepara a presentare il suo modem per l’offerta fissa

Iliadbox dovrebbe essere il nome scelto dall’operatore per il modem che dovrebbe lanciare in occasione del suo esordio in Italia nel mercato della telefonia fissa, dispositivo già commercializzato in Francia con il nome di Freebox Pop (il cui software di recente si è arricchito del supporto alla lingua italiana).

In pratica questi totem multimediali si presentano con un grande schermo nel quale possono essere mostrate le informazioni che l’operatore telefonico desidera condividere e, sotto di esso, vi è una mensola (ovviamente attualmente vuota), sulla quale troverà spazio il modem.

Nei prossimi giorni il team di Iliad continuerà ad installare questi totem multimediali nei vari Corner sparsi per il Paese, preparandosi così al giorno dell’esordio nel settore della telefonia fissa.

E proprio a tal proposito, nelle scorse settimane l’operatore telefonico ha confermato che nei programmi dell’azienda tale esordio dovrebbe avvenire subito dopo l’estate (probabilmente a settembre): stando a quanto si è appreso, infatti, l’azienda sta ottimizzando i propri sistemi per supportare la nuova offerta (e anche il probabile notevole incremento di utenza) senza correre il rischio che possano verificarsi malfunzionamenti.

Iliad, in sostanza, non vuole lasciare nulla al caso e, soprattutto, non vuole correre il rischio di deludere i quasi 8 milioni di clienti che è riuscita a conquistare nei primi tre anni di attività nel nostro Paese.