La rete fissa di Iliad sarà attivabile da SIMBOX: prime ipotesi sulle offerte

Nonostante non ci sia ancora una data ufficiale per il debutto di Iliad nel mercato della telefonia fissa, non si fermano i rumor e le anticipazioni che ci accompagnano verso l’estate. Ricordiamo infatti che la compagnia guidata da Benedetto Levi ha promesso di lanciare le proprie offerte dedicate alla rete fissa prima dell’estate, quindi entro il mese di giugno.

Tutto pronto per il lancio

I primi indizi sul lancio imminente nel nostro Paese arrivano grazie al recente aggiornamento di Freebox OS, il sistema operativo utilizzato sui modem router Freebox, che include anche il supporto alla lingua italiana. Dovrebbe essere Freebox Pop, il più recente dei dispositivi lanciati da Iliad, il modem/router scelto per gli utenti italiani e polacchi.

Secondo alcune indiscrezioni le offerte di rete fissa Iliad saranno attivabili, oltre che online, anche attraverso le SIMBOX, già presenti sul territorio italiani e utilizzate per l’attivazione delle SIM mobili. In questo modo gli utenti potranno attivare la propria linea in completa autonomia, effettuando la scansione dei documenti richiesti e registrando un breve video, indispensabile per il riconoscimento del sottoscrittore dell’offerta.

Sarà necessario un aggiornamento del software delle SIMBOX, con la procedura di verifica della copertura, indispensabile per procedere alla sottoscrizione del contratto.

Quali offerte?

A questo punto sorge spontanea la domanda: “Come saranno le offerte di rete fissa Iliad?” Difficile rispondere, almeno con certezza, visto che l’operatore non ha fatto trapelare nulla. È comunque possibile ipotizzare che si sarà un’offerta di linea fissa affiancata da un’offerta convergente con una SIM mobile. Se dovesse essere seguito lo schema adottato in Francia, potrebbe essere offerta una SIM con un canone scontato oppure ottenere traffico illimitato nell’offerta già attiva.

Anche lo schema dei prezzi non dovrebbe presentare grosse novità rispetto a quanto visto in Francia, con un canone scontato per i primi 12 mesi e un prezzo comunque molto competitivo rispetto alla concorrenza. Non ci resta che attendere ancora qualche settimana per avere le idee più chiare, continuate a seguirci perché non mancheremo di tenervi aggiornati.