Le cuffie Xiaomi FlipBuds Pro sono le prime a utilizzare Qualcomm Snapdragon Sound

Con l’aggiornamento annunciato oggi da Xiaomi, le cuffie true wireless Xiaomi FlipBuds Pro, presentate qualche tempo fa, arriva una importante novità, che rappresenta una prima assoluta a livello mondiale.

Qualcomm Snapdragon Sound

Insieme al firmware 7.6.2.9 arriva infatti Qualcomm Snapdragon Sound, una tecnologia in grado di offrire un’esperienza audio ottimizzata e maggiormente immersiva. Grazie alla tecnologia aptX Adaptive Audio è possibile inviare musica di qualità audiofila all cuffie collegate, in questo caso alle Xiaomi FlipBuds Pro.

Non è questa l’unica novità inclusa nel nuovo firmware, che include anche la trasmissione audio HD con frequenze comprese tra 48 e 96 KHz e un miglioramento della chiarezza delle chiamate da 16 a 32 KHz. Migliora infine la latenza, che con il nuovo aggiornamento scende a 89 millisecondi.

Si tratta di una novità che sarà indubbiamente apprezzata dai gamer, visto che il ritardo tra il video e l’audio scende a livelli quasi trascurabili. Ricordiamo infine che Snapdragon Sound consente di migliorare la qualità della cancellazione attiva del rumore, presente in queste FlipBuds Pro, riduce le interferenze esterne e più in generale i ritardi sia con LDAC che LDHC.

Se possedete le cuffie non vi resta che cercare e installare l’aggiornamento, per godere di un suono ancora migliore rispetto a quello disponibile al lancio.