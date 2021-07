Questa lampada con alimentazione USB è in offerta su Amazon a un prezzo imbattibile

State cercando una lampada da tavolo dal design particolare ma dal prezzo contenuto? Oggi vi segnaliamo una lampada Lixada davvero particolare, la cui forma ricorda quella di un grosso gomitolo di lana, con base in legno e alimentazione via USB.

Ottimo prezzo per la lampada Lixada

Sono due le varianti tra cui scegliere, con la seconda disponibile in tre colorazioni. Si parte da una lampada sferica con una texture che ricorda quella lunare, appoggiata su una forma geometrica particolare e dotata di una batteria interna da 400 mAh, ricaricabile tramite la porta USB e in grado di garantire un’autonomia compresa tra le sei e le otto ore.

Toccando la superficie della lampada è possibile accenderla o spegnerla e scegliere una delle sette colorazioni disponibili, mentre con il telecomando in dotazione il numero di colorazioni tra cui scegliere sale a 16, con quattro modalità di illuminazione. I quattro LED integrati riescono dunque a creare una luce morbida e adatta sia come luce di cortesia notturna sia come lampada per la scrivania.

Le dimensioni sono decisamente compatte, 15 centimetri di diametro e un’altezza, compresa la base, di 18 centimetri. Potete acquistarla su Amazon a 15,99 euro invece di 24,99 euro utilizzando il codice YFKRO64H.

Molto particolare anche il secondo modello, realizzato in rattan intrecciato a mano, con una base circolare in legno sulla quale è presente un connettore USB per l’alimentazione. A differenza del modello precedente quindi non dispone di una batteria integrata, ma necessita di alimentazione continua per poter funzionare.

Tre le colorazioni del rivestimento, beige, blu e bianco, con sei LED all’interno per una illuminazione molto particolare, anche durante il giorno, grazie ai giochi di luce creati dall’intreccio del rattan. È possibile regolare solamente il livello di intensità luminosa ma non cambiare colore, come accade invece per il modello “Moon”.

Potete acquistare la lampada, in una delle tre colorazioni, a 13,99 euro invece di 22,99 euro utilizzando il codice YFKRO64H.

Informazione Pubblicitaria