Ultime ore per ottenere un buono Amazon da 120 Euro gratuitamente con ING

Mancano poche ore alla scadenza della nuova promozione offerta da ING: in regalo è infatti previsto un buono Amazon del valore di 120 Euro ed è possibile ottenerlo senza spendere alcunché e nemmeno troppo difficilmente. C’è tempo però fino alla mezzanotte del 26 luglio 2021, ergo poche ore.

Buono Amazon da 120 euro con ING

L’iniziativa promozionale, valida esclusivamente per i nuovi clienti ING, si lega all’apertura di un Conto Corrente Arancio e sfruttare alcune caratteristiche piuttosto allettanti come, ad esempio, i prelievi in contante in Italia e in Europa senza commissioni, effettuare bonifici SEPA fino a 50.000 euro online oppure al telefono e utilizzare 1 modulo assegni l’anno.

Entrando in dettaglio, tutti i clienti che apriranno il Conto Corrente Arancio entro il 26 luglio 2021 e attiveranno il conto entro il 31 agosto con un primo accredito di qualsiasi importo, riceveranno un buono Amazon del valore di 120 euro accreditando lo stipendio/pensione con causale ABI 27 o ABI 27P entro il 30 settembre.





I clienti interessati alla promozione ING potranno scegliere tra varie tipologie di Conto Corrente Arancio “con Modulo Zero Vincoli” o “senza Modulo Zero Vincoli” per gestire in maniera personalizzata i costi legati al canone mensile, il prelievo del contante in Italia e in Europa e molto altro. L’aspetto interessante è che l’accredito di stipendio o pensione azzera il costo per il modulo “Zero Vincoli” che vi permette di fare qualsiasi operazione in maniera gratuita.

Apri il conto con ING da questa pagina e ottieni il bonus Amazon di 120€