Solo notebook in offerta su Amazon: MacBook Pro M1, Nitro 5 con RTX 3060, Zenbook 13 OLED ed anche un Chromebook

Come da tradizione, Amazon prova chiudere la settimana delle offerte con il botto e questa volta ci prova con tanti notebook in offerte per tutti i gusti. C’è il favoloso MacBook pro con Silicon M1, c’è il notebook Gaming Acer Nitro 5 con RTX 3060, il notebook OLED di Asus ed anche un buon Chromebook di Samsung.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 23 Luglio 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 23 Luglio 2021

Apple MacBook Pro M1

Importante calo di prezzo per il nuovissimo MacBook Pro con Apple Silicon M1. Si tratta del suo il suo minimo storico su Amazon (venduto e spedito) e si va a configurare come un vero e proprio best buy. Si tratta di una macchina fantastica che sta conquistando il cuore di tantissimi appassionati Apple e non solo. Il chip M1 oltre ad essere molto potente è anche in grado di regala una durata della batteria incredibile a questo MacBook Pro. Da prendere ad occhi chiusi.

Apple MacBook Pro M1 a 1381 Euro invece di 1479 Euro

Acer Nitro 5

Il nuovo Acer Nitro 5 con Intel Core i5-10300h e scheda video dedicata RTX 3060 con 6 GB è super interessante. Non solo cpu+gpu, anche il display è degno di merito, si tratta di un 15.6 con refresh rate a 144 hz in grado di sfruttare tutti gli fps che la 3060 può generare. Va di poco oltre i 1000 euro ma ha un ottimo sistema di dissipazione, è completamente aggiornabile e poi c’è una 3060 con ray tracing e dlss, è davvero il massimo.

Acer Nitro 5 a 1059 Euro invece di 1099 Euro

Asus ZenBook 13

Il nuovo Asus ZenBook 13 porta in questa fascia di prezzo un display OLED con risoluzione FullHD, assolutamente fantastico. Anche il resto delle specifiche sono convincenti con un Ryzen 5 5500U, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD ma è chiaro che il suo reale punto di forza è il mix tra portabilità ed un bel display OLED, una rarità sul mercato ed in particolare in questa fascia di prezzo.

Asus ZenBook 13 a 849 Euro invece di 899 Euro

Samsung Chromebook 4

Samsung Chromebook 4 ha un processore Pentium N4000 che permette di gestire tutte le applicazioni molto meglio, la memoria RAM è sempre di 4 GB e non potrà garantire un multitasking esagerato, la memoria interna è da 64 GB. Il resto è tutto uguale con il display da 11.6″ pollici FullHD valido anche per la multimedialità, la costruzione solo discreta.

Samsung Chromebook 4 a 209 Euro invece di 359 Euro

