Vivid lancia la ricarica istantanea, anche con Google Pay e Apple Pay

Vivid annuncia una nuova funzione per ricaricare il conto in tempo reale, anche con Google Pay, Apple Pay e qualsiasi carta di credito o debito. La piattaforma, che coniuga banking, investimenti e criptovalute, allarga le possibilità di ricarica, dopo aver implementato nelle scorse settimane l’aggiunta di denaro in Open Banking dai conti di altre banche.

Vivid aggiunge tre nuovi metodi per ricaricare il conto in tempo reale

Sfruttare i vantaggi offerti da Vivid diventa da oggi più semplice. Scaricata l’app ufficiale da Google Play Store o App Store e completata la procedura di identificazione, sarà sufficiente creare una carta Visa virtuale e aggiungerla su Google Pay o Apple Pay per poter iniziare da subito a investire o utilizzare le funzionalità di banking, senza attese di giorni.

“Questa nuova funzione nasce per rispondere alle richieste dei nostri clienti,” spiega Alexander Emeshev, co-fondatore di Vivid. “Che fosse per cogliere subito una buona opportunità di investimento in un titolo azionario, o per entrare nel mercato delle criptovalute non appena scaricata l’app, in molti volevano un modo per aggiungere denaro sul conto in maniera ancora più veloce. Ora non ci sarà più bisogno di aspettare: basterà utilizzare uno dei vari metodi disponibili per ricaricare il proprio conto all’istante.”

Per ricaricare i conti Vivid basterà inserire il numero di carta Visa o Mastercard, la data di scadenza e il codice di sicurezza, eventualmente salvandola per future ricariche più rapide. Usando Apple Pay o Google Pay servirà solo selezionare la carta salvata e confermare con codice personale, impronta digitale o riconoscimento facciale.

La nuova funzione, offerta grazie alla collaborazione con ECOMMPAY, sarà aperta gradualmente a tutti gli utenti, è gratuita e prevede un minimo di 100 euro per ricarica. La prima può arrivare fino a un massimo di 1000 euro, indipendentemente dal proprio piano, mentre le successive non dovranno superare i 200 euro mensili per quanto riguarda i conti Standard (il limite resta di 1000 per quelli Prime).

Potrebbe interessarti: come ricevere fino a 25 euro aprendo un conto HYPE