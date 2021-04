Vivid arriva in Italia e mira a promuovere gli investimenti sicuri e facili

Vivid, dopo essere sbarcata in Germania, Francia e Spagna, in queste ore è pronta a fare il salto anche nel nostro Paese portando il banking e gli investimenti a portata di tutti. La fintech, nata a Berlino, ha come obiettivo quello di rendere più semplice l’approccio agli investimenti, soprattutto per il nostro Paese da sempre caratterizzato dalla cultura del risparmio.

Investimenti facili per tutti

Infatti, secondo le ultime stime raccolte dall’Abi, in Italia ci sono oltre 1.746 miliardi di euro depositati sui conti correnti, il che rappresenta un’ottima propensione degli italiani al risparmio ma anche una pessima inclinazione agli investimenti. Vivid permette di massimizzare gli investimenti con un sistema di cashback e all’andamento dei titoli delle principali aziende al mondo.

Iscrivendosi a Vidiv Money si ha la possibilità di aprire gratuitamente un conto bancario tedesco e ottenere una carta di debito Visa in metallo. Il conto corrente è tutelato fino a 100 mila euro dal sistema tedesco grazie alla partnership con Solarisbank. Tutte le operazioni sul conto corrente possono essere gestite senza problemi direttamente dal proprio smartphone, e nei prossimi mesi verranno supportati anche sistemi di pagamenti contactless come ad esempio Google Pay e molti altri.

Oltre al conto Standard, Vivid Money presenta anche una versione Prime, gratuita per tre mesi a tutti i nuovi clienti, che al costo di 9,90 euro al mese offre alcuni benefici come ad esempio cashback maggiore e limiti di prelievo più alti. “L’idea è di incentivare le persone ad investire, cominciando da piccole somme e senza rischi,” sottolinea Alexander Emeshev, co-fondatore di Vivid Money. “Oggi tenendo i soldi in banca si hanno tassi di interesse nulli o addirittura negativi, il che vuol dire perdere denaro. Vogliamo che le persone tornino ad avere il controllo della propria situazione finanziaria: trasformando le spese in investimenti, educhiamo i nostri utenti a far crescere i loro risparmi.”

Oltre al sistema di cashback, la compagnia si pone l’obiettivo di lanciare anche i seguenti programmi: