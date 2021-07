L’app IO notifica dell’arrivo del Cashback relativo al primo semestre 2021

La piattaforma per l’accesso digitale a servizi della pubblica amministrazione sta avvisando gli aventi diritto dell’arrivo del Cashback di Stato relativo al periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.

Gli utenti dell’app IO stanno ricevendo una notifica che informa del diritto al cashback accumulato nel succitato periodo.

Il Cashback relativo al primo semestre 2021 è in arrivo

La notifica contiene anche altre informazioni, come l’ammontare del rimborso che verrà accreditato entro 60 giorni a partire dal 30 giugno 2021 e notificato al momento del bonifico all’IBAN fornito, e ulteriori dettagli riguardo il Super Cashback.

Nello specifico la classifica non è ancora definitiva e la graduatoria verrà consolidata al termine delle operazioni relative ai reclami dei presunti furbetti.

Gli aventi diritto al Super Cashback di € 1.500 riceveranno la somma entro il 30 novembre 2021 tramite bonifico all’IBAN scelto.

Come noto, il Cashback relativo al secondo semestre 2021 è stato ufficialmente sospeso del Governo guidato da Mario Draghi, quindi il prossimo periodo inizierà l’1 gennaio 2022, salvo variazioni. L’iscrizione avverrà in automatico con la possibilità di annullarla in qualsiasi momento.

