Amazon sconta tutti questi prodotti del 10% se pagate con una carta Visa

Nuova e interessante iniziativa promozionale su Amazon, che propone uno sconto del 10% su una selezione di prodotti, a patto di pagare con una carta di credito Visa. L’evento si chiama proprio “Estate con Visa” e consente di ottenere un risparmio aggiuntivo, oltre a quello già applicato, pari al 10% del prezzo.

Estate con Visa su Amazon

L’offerta è valida fino alle 23:59 del prossimo 6 agosto, salvo esaurimento anticipato degli sconti disponibili. Per poter accedere alla promozione è necessario accedere con il proprio account alla pagina contenente la selezione dei prodotti, raggiungibile utilizzando il link a fine articolo. Per completare l’acquisto dovrete necessariamente utilizzare una carta di credito, anche prepagata, del circuito Visa. Ovviamente sui prodotti non idonei non sarà applicato alcuno sconto aggiuntivo, anche pagando con la carta Visa.

Restano altresì esclusi i prodotti Warehouse Deals e i prodotti venduti da terzi, così come voucher, confezioni regalo, e-book e prodotti digitali. Lo sconto verrà applicato, a patto di utilizzare una carta valida, automaticamente al carrello, senza che sia necessario inserire alcun codice aggiuntivo. Vediamo di scoprire alcuni dei prodotti più interessanti tra quelli in promozione, mentre la lista completa è consultabile attraverso il link a fine pagina. I prezzi indicati sono già comprensivi dello sconto aggiuntivo del 10%:

Questi erano solo alcuni dei prodotti in promozione fino al 6 agosto per chi li acquisterà utilizzando una carta di crediti Visa. Visitando il link sottostante trovate tutti i prodotti selezionati e i termini dell’iniziativa, da leggere con attenzione prima di procedere all’acquisto.