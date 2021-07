Samsung Galaxy S21 Ultra 5G e Lnovo IdeaPad 5 AMD sono le due ultime offerte Amazon prima del weekend

Il weekend si avvicina ma Amazon non ha intenzione di prendersi una pausa grazie alle sue offerte sempre variegate nel mondo tech. Oggi vanno in offerta device ben noti al grande pubblico come il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ed il notebook best buy Lenovo Ideapad 5 con processore AMD.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 16 Luglio 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 16 Luglio 2021

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Il nuovissimo smartphone di Samsung va in sconto al suo minimo storico. Chiaramente il prezzo è ancora alto ma se non si ha voglia di attenere un calo più corposo, questo è il prezzo più basso mai visto su Amazon. Con le sue 5 fotocamere di altissima qualità, quel display fantastico Dynamic Amoled a 120 Hz ed il nuovo Exynos 2100 a garantire le prestazioni si può stare tranquilli, si avrà tra le mani uno dei migliori smartphone del 2021.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G a 1167 Euro invece di 1379 Euro

Huawei Watch GT 2

Huawei Watch GT 2 è uno smartwatch molto interessante, ha un design elegantissimo e delle watch face molto curate. Oltre l’estetica però c’è tanto altro, c’è un dispositivo in grado di essere un valido supporto nelle attività sportive e per alcune operazioni di integrazione con lo smartphone. Peccato per l’impossibilità di aggiungere altre app, il sistema operativo è leggermente limitato nelle funzioni ma il rovescio della medaglia è una durata della batteria entusiasmante.

Huawei Watch GT 2 a 99 Euro invece di 199 Euro

Lenovo IdeaPad 5 AMD

Ottima proposta di Lenovo che con il suo IdeaPad 5 con AMD Ryzen 5 5500U vuole dare una mano a che non vuole spendere troppo per il notebook ma potersi a casa comunque una macchina affidabile. Si tratta di un 14” con risoluzione FullHD, ci sono 8 GB di RAM già saldati sulla scheda ed un modulo SSD da 256 GB. Buona tastiera, design moderno e un trackpad affidabile chiudono il cerchio di un bel notebook.

Lenovo IdeaPad 5 AMD a 649 Euro invece di 699 Euro

Minis Forum Mini PC AMD Ryzen

Il mini PC Minis Forum con processore AMD Ryzen 7 3750H è davvero una bella macchina. Il processore integrato è quello della serie H con TDP elevato, questo permetterà al mini pc di esprimersi al meglio delle sue possibilità non andando mai a limitare le prestazioni. Per il resto si tratta di una macchina completissima con tante porte a disposizione, buone connessioni come il Wi-Fi 6 e cosa da non sottovalutare, è completamente aggiornabile.

Minis Forum Mini PC AMD Ryzen a 549 Euro invece di 599 Euro

